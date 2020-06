"Me duele porque yo no soy racista", así responde Bárbara del Regil a su "¡Ay que prieta!"

Luego de haber sido señalada de "racista" por su ya famosa frase "¡Ay que prieta, no, que feo!", Bárbara del Regil rompió el silencio y habló por primera vez sobre su incidente.

Por medio de sus Instagram Stories, la actriz contestó algunas preguntas de sus fans, con las cuales aprovechó para responder ante sus detractores.

"Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo, lo entiendo y me duele mucho, porque yo no soy racista. La gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre, sabe el ser humano que soy".

Bárbara aseguró que nunca había querido ofender a nadie y que solamente se refirió a ella.

"Yo hablé de mí en primera persona, y después rematé con un ¡ay, qué horror! porque me acordé que en mi adolescencia me metía a la cama de bronceado todos los días, porque estaba de moda".

A pesar de que la artista no se disculpó, sí aceptó haber hecho un "mal comentario".

Ver esta publicación en Instagram SOMOS 7 Millones GRACIAS 🎉🙏🏻♥️ 75% Mujeres Me siguen ... Todas somos Hermanitas y Estamos para MOTIVARNOS A SER MEJORES , A CREER EN NOSOTRAS , CUIDARNOS , AYUDARNOS JUNTAS ♥️ Ese % de Niños GRACIAS también por seguirme 🥺🙏🏻 🌟🌟🌟🌟🌟Creo que cualquier cosa que podemos imaginar LO PODEMOS CREAR , Solo necesitamos confiar en nosotros ... 👑 🌱Nosotras podemos tener MÁS PODER SOBRE NOSOTRAS .... No estamos solas ♥️ Ustedes me tienen a mi y yo las tengo a ustedes ... aquí estoy y nunca las dejaré ✨ LAS AMO ‼️♥️ SOMOS UNA FAMILIA ♥️🌟 Una familia cada día mas grande ✨👑🎉 Me gustaría saber de donde me siguen ❓⤵️ y por que me siguen ❓⤵️ TODO CON AMOR Una publicación compartida por Barbara De Regil (@barbaraderegil) el 16 de May de 2020 a las 1:42 PDT

Cabe recordar, que ésta no es la primera vez que Del Regil se ve envuelta en la polémica por sus declaraciones.

Anteriormente, las redes sociales la señalaron por haber criticado el consumo de alcohol y "taquitos", además de volverse viral por su intento fallido de aconsejar a las mujeres que sufren violencia de género, exhortándolas a pedirle "de favor" a su agresor que deje de golpearlas.

Ver esta publicación en Instagram Love Always Wins • Todo lo que haces está motivado por una emoción • POSITIVA O NEGATIVA • TU tienes el poder de elegir 🙌🏻 Si ! todos los días ... así que conéctate con tu corazón y elige lo que sepas que te hará FELIZ ♥️✨ Una publicación compartida por Barbara De Regil (@barbaraderegil) el 14 de Jun de 2020 a las 12:01 PDT

