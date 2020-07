Macabra fecha: 13 de julio, el día que une las muertes de Naya Rivera y Cory Monteith

Una vez más la tragedia llega a los protagonistas de Glee y hoy 13 de julio será recordado como la macabra fecha que unirá por siempre las muertes de Naya Rivera y Cory Monteith.

Hoy la Policía del Condado de Ventura, California confirmó la muerte de la actriz tras identificar su cuerpo en el lago Piru, donde desapareció el pasado miércoles cuando salió a navegar con su hijo.

Asimismo un 13 de julio pero de 2013, hace siete años, Cory fue encontrado sin vida en un hotel de Vancouver víctima del abuso de sustancias como el alcohol y la heroína.

Se dice que las coincidencias no existen, sin embargo, los fans de la serie concuerdan en que es una "desafortunada coincidencia", que el mismo día que se celebra el aniversario luctuoso del actor, sea el mismo día en que hayan encontrado el cuerpo de Rivera.

No puedo dejar de llorar, empecé el día con los 7 años de la muerte de Cory y ya estaba sensible ahora sale lo de naya dios no se cómo sentirme, me siento totalmente destrozada por dentro, tenían tanto por delante ambos np puedw ser que sus vidas hayan acabado aquí — 𝗒𝗈𝗈𝗇𝗀𝗂 𝗆𝗂𝖺𝗎 • 𝗍𝖺𝖾𝗀𝗂 𝖺𝗎'𝗌. (@_taegixmiau) July 13, 2020 No puedo creer que hayamos perdido a Naya en el aniversario de la muerte de Cory. Ahora tenemos dos ángeles cantando en el cielo. https://t.co/OcaB64hy5w — D e s 9¾ (@har13yquinn) July 13, 2020

Además, antes de la noticia sobre el deceso de la actriz, este mismo día trajo consigo el reencuentro por parte del elenco de la serie, que se reunió en el lago para rezar por su compañera.

This photo of the cast of #Glee gathering together at Lake Piru today where #NayaRivera’s body was found is incredibly powerful — especially when you consider today is the 7 year anniversary of Cory Monteith’s death. I’m a mess. pic.twitter.com/RhY9hUb78E — Dave Quinn (@NineDaves) July 13, 2020

Maldición Glee

Desde el fallecimiento de Cory se ha hablado de la "maldición Glee", pues cinco años después llegaría la tragedia de Mark Salling.

Salling, quien daba vida al personaje de Noah “Puck”, más conocido por Puckerman, se quitó la vida tras estar en el ojo del huracán y ser declarado culpable de pornografía infantil y de violación a su expareja.

A esto se le une el caso de Melissa Benoist, quien interpretaba a Marley Rose, la cual fue víctima de abuso y maltrato por parte de su expareja Blake Jenner (Ryder Lynn).

Y por último, los señalamientos contra Lea Michele (Rachel Berry), quien fue acusada de racismo y agresiones durante el rodaje de la serie por su compañera de reparto Samantha Ware (Jane Hayward).

