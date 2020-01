[Fotos] Kim Kardashian enciende Los Cabos con diminuto bikini

Una vez más Kim Kardashian subió la temperatura al ir de visita a Los Cabos, donde lució un sexy bikini durante el pasado fin de semana.

La socialité de Keeping Up With the Kardashians fue captada mientras se divertía a la orilla del mar luciendo un traje de baño de dos piezas que no dejaba mucho a la imagnación.

Ver esta publicación en Instagram It was sun's out, cheeks out for Kim in a barely-there 2-piece in Cabo. #tmz #kimkardashian #cabo 📷 Splash Una publicación compartida por TMZ (@tmz_tv) el 14 de Ene de 2020 a las 10:48 PST

De acuerdo con el portal TMZ, la esposa de Kanye West estuvo hospedada en una lujosa villa frente a la playa con un costo aproximado de 7 mil dólares.

Su visita, además de placer fue para mostrar a sus seguidores y promocionar su línea de ropa interior para mujeres, lanzada el pasado septiembre, de la mano de su amiga Chelsea Handler.

La comediante apareció en una de sus publicaciones de Instagram corriendo por la playa con una de las prendas de la línea, Skims Solutionwear.

Ver esta publicación en Instagram OMG 🤣 @chelseahandler on the beach in Cabo this weekend!!!! Chelsea is wearing @skims Core Control Short and body tape! SKIMS Solutionwear™ is restocking in all sizes, colors, and styles on 1.14 at 9AM PST! Join the waitlist now at SKIMS.COM to be the first to shop. Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 13 de Ene de 2020 a las 9:01 PST

Cabe destacar que Los Cabos es uno de los destinos favoritos del clan Kardashian, pues de 2017 hasta el año pasado, miembros de la familia se han dejado ver disfrutando de este paradisíaco lugar.