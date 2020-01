Justin Bieber padece la incurable enfermedad de Lyme

Justin Bieber reveló en Instagram que padece la enfermedad de Lyme, un mal infeccioso que se contrae por la picadura de garrapatas, y explicará su lucha contra este mal incurable en un documental.

Bieber, de 25 años de edad, reveló su condición médica para responder a quienes le critican por su aspecto físico y para anunciar una serie documental sobre su vida que aparecerá en YouTube a finales de enero y que se titula "Justin Bieber: Seasons".

"Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etcétera, de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme", escribió el cantante canadiense.

Foto: Instagram Justin Bieber

"No sólo eso, sino que tuve un grave caso de mononucleosis crónica que afectó a mi piel, funciones cerebrales, energía y el conjunto de mi salud", continuó.

"Todo esto será explicado en una serie documental que pronto colocaré en YouTube. ¡Se podrá saber todo lo que he estado combatiendo y SUPERANDO!", añadió el artista.

"Han sido un par de años duros, pero estoy teniendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad que de momento es incurable y volveré mejor que nunca", terminó señalando Bieber.

La revelación coincide con el lanzamiento la semana pasada de Yummy, el primer sencillo de Bieber desde hace cuatro años.

Bieber, que en noviembre de 2019 celebró 10 años desde el lanzamiento de su primer EP, "My World", que le catapultó a la fama mundial, ha recurrido en el pasado a Instagram para publicitar sus problemas de salud.

En septiembre del año pasado usó esta red para confesar su consumo de drogas, su depresión y que "abusó" de todas sus relaciones.

Foto: Instagram Justin Bieber

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme, un mal infeccioso que se contrae por la picadura de garrapatas, así como mononucleosis infecciosa, una afección vírica.

Los efectos de la enfermedad de Lyme varían en gravedad. En la mayoría de las personas afectadas, la principal señal de la infección es una erupción en la piel acompañada por síntomas de cansancio, dolores de cabeza y fiebre.

La enfermedad de Lyme puede progresar hasta afectar al corazón, el sistema nervioso y la piel de las personas infectadas. En los casos más graves, la enfermedad puede causar artritis, encefalopatías y trastornos neurológicos.