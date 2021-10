Dolor, tristeza e indignación por la muerte de Octavio Ocaña

Compañeros de la serie Vecinos lamentaron la intempestiva muerte del actor Octavio Ocaña, a quien conocían desde los seis años de edad. Ocaña, interpretó durante 11 temporadas a Benito, el hijo de Frankie Rivers y Lorena (César Bono y Ana Bertha Espín) y entraría a grabar la entrega número 12 el próximo 16 de noviembre.

Rafael Perrín, actor y director de escena de la serie Vecinos, al reflexionar sobre la muerte de Octavio Ocaña, declara a El Sol de México: “Es una verdadera tragedia, es increíble cómo en un segundo la vida se puede ir y toda una carrera tan exitosa se puede ver truncada lastimando a todas las personas que lo conocimos, a todas las personas que convivimos con él, como a sus familiares por supuesto. Es impresionante como un joven tan talentoso, bueno profesional, alegre, que tanta diversión nos dio a tantas familias, en un segundo se va", lamentó.

“Es inmortal, él vivirá por siempre en nuestros corazones, las personas que acabaron con su vida, no lo lograron, porque va a vivir para siempre en nuestros corazones y en su trabajo en Vecinos, desde hace 17 años que se grabaron los primeros episodios hasta el día de hoy. Lamentable y muy triste noticia”, expresa Rafael Perrín.

Pablo Valentín, quien encarna a Pedro Medina en la serie, así habla de Octavio Ocaña: “A lo mejor no tengo tanto que decir, es triste una despedida, bueno, nada más hablar de mi relación con Tavito en Vecinos, imagínense es más complicado y más ahorita, lo conozco desde que tenía seis años; nada más esperando a que se llegue el momento de todos para volvernos a reunir. Mis mejores deseos para Tavito en su nuevo viaje”.

El primer actor Moisés Suárez, quien es Arturo López, en la serie declara en torno a la pérdida irreparable de Octavio, nacido en Villahermosa, Tabasco un 7 de noviembre de 1998 y quien muere en Cuautitlán Izcalli, el 29 de octubre: “Sí, lo vamos a recordar con todo su empeño, con toda su entrega, con toda su alegría que él siempre mostró y por el gran respeto hacia sus compañeros, la verdad es difícil para cada uno de nosotros aceptar que ya no nos acompañará físicamente, pero que sabemos que va a ser difícil trabajar sin él, lo sabemos, porque finalmente hemos formado una familia en la que todos somos muy importantes para las historias que presentamos como una familia, extrañaremos un hermano”, manifiesta.

“Efectivamente en el año que comienza a grabarse el programa en el 2004 era un niño, lo vimos crecer todos estos años; desde un inicio se mostró atento con sus diálogos y era lógico que en ocasiones se distraía por su edad, pero en la grabación cumplía como debía ser.

“Octavio, siempre nos comentaba que su pasión era el fútbol y en algún momento de su vida, pensaba dedicarse a ese deporte, pero curiosamente se dedicó más bien a la actuación, sobre todo a convivir con nosotros”.

Moisés Suárez informa que nueva tarea tiene Elías Solorio, productor de Vecinos, “de rehacer los libretos del personaje de Octavio como Benito, pues ya teníamos llamado para el próximo 16 de noviembre, grabaciones de las temporadas 12 y 13.

“En lo particular no sé si vaya a hacer cambios sustanciosos. El plan es ese y ahora en este sábado 30, nos encontramos con esta noticia dura y triste para todos.

“A sus papás, a sus hermanas, les brindo mis más sinceras condolencias. Les puedo decir que cuenten conmigo, con nosotros mi familia porque los conocemos. Y sí es una vida que se nos va en plena juventud y eso nos pone en una situación mucho más difícil de comprender”.

Fue imposible en estos momentos hablar con Elías Solorio, el productor, porque está muy dolido. Aunque por Twitter escribió unas palabras de despedida a Octavio Ocaña: “No lo puedo creer. Descansa en paz, mi querido Octavio. Nos dejas muy tristes, a todos los que te conocimos. Buen viaje, Benito”.

No lo puedo creer. Descansa en paz , mi querido Octavio . Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos . Buen viaje , Benito. — Elías Solorio (@eliassolorio) October 30, 2021

De Ana Bertha Espin estas palabras: “Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia. Descansa en paz. Octavio de mi corazón”.

Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia.Descansa en paz Octavio de mi corazón.💔💔💔😭😭 — Ana Bertha Espin (@Anaberthaespin) October 30, 2021

De Darío Ripoll, este mensaje: “Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años, tengo rabia y dolor, no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja. Vuela alto mi Benito, te vamos a extrañar mucho”.

Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero ,mi amigo @octapl con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años ,tengo rabia y dolor , no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja ,vuela alto mi Benito ,te vamos a extrañar mucho 🥲 🙏#vecinos 💔 — Dario Ripoll® (@darioripoll) October 30, 2021

