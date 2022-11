Dejen de educar a sus hijos para ser empleados: Natanael Cano

Parecía que Natanael Cano ya no se vería envuelto en polémicas pues por un tiempo había permanecido muy tranquilo.

Entre los temas que más le dieron de qué hablar, fue la ocasión en la que enfrentó al también cantante y compositor Pepe Aguilar.

Una riña que rápidamente le dio la vuelta al país y demás partes del mundo al mencionar que sus “corridos tumbados” eran lo mejor que había en el regional mexicano.

Recientemente el hermosillense no se fue en contra de una persona si no del sistema educativo mexicano.

Hace un tiempo, durante una entrevista Natanael Cano aconseja a todos los niños que quieren ser como él, que vayan en busca de sus sueños.

Muchas veces se ha cuestionado las acciones del cantante y mucho más criticado su falta de educación, pero esto no cambia que la fama es algo que sobra en su vida artística.

“Dejen de educar a sus hijos para ser empleados”, dijo.

Natanael Cano, quien se autonombró “NataKong”, expresó una fuerte crítica sobre el modo y estrategias que se utilizan en las escuelas del país para educar a los infantes.

Fue por medio de una historia en su página de Instagram que escribió un texto con su humilde opinión.

“Dejen de educar a sus hijos para un mundo que no existe ya, dejen de educar a sus hijos para ser empleados”, escribió el cantautor sonorense.

Además aconsejó a los padres permitir a sus hijos hacer lo que les apasiona y no estudiar cosas “insignificantes” en un mundo tan complicado.

Al final del texto agregó que la educación viene desde casa, en la familia, un aspecto que desde siempre se ha comentado y que hoy Natanael remarca; y, agregó que el sistema mexicano es viejo y perdido.

“Yo me cansé del sistema tan viejo y tan perdido en el que estaba estudiando, y me puse a estudiarme a mí mismo, y aquí sigo. La escuela de la vida no falla ni termina”, dijo.

Seguramente esta crítica va tener tanto buenas como malas reacciones, pues se puede entender y tomar desde distintas perspectivas.

El mensaje de Natanael fue claro y directo en contra del sistema educativo mexicano / Foto: Cortesía | Natanael_cano

