Bebe Rexha es golpeada en pleno concierto con un teléfono y termina en el hospital

Bebe Rexha tuvo que recibir atención médica de emergencia luego de que un fan le lanzara un celular a la cara. Este incidente se registró durante una presentación en vivo, en la que cientos de asistentes pudieron presenciar este suceso. Además, muchos de ellos grabaron el momento en el que ocurrió el ataque.

De manera constante los fans avientan al escenario regalos u objetos especiales para los artistas, pues de esta forma esperan tener una interacción más cercana, por eso es que la gente suele arrojar peluches, flores, banderas o prendas. Sin embargo, hay casos en donde hacen algo distinto.

Luego de que se hiciera viral este suceso los fanáticos de la intérprete de ‘I'm Good (Blue)’ reaccionaron molestos en distintas redes sociales, pues afirmaron que no estaban de acuerdo con este tipo de conductas, además, gran parte de sus seguidores mencionaron que las autoridades tienen que dar con la persona responsable.





¿Cómo fue el accidente de Bebe Rexha?

Los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo 18 de junio, cuando Bebe Rexha estaba a punto de terminar su concierto, por lo que ya se encontraba en la parte final del show en la que estaba dando algunas palabras de despedida.

Fue en ese instante cuando una persona entre el público le lanzó un teléfono que la golpeó justo en el rostro; de inmediato la cantante de 33 años se puso las manos en la cara y se colocó de rodillas en el escenario, dándole la espalda a la gente que se encontraba en el concierto.

Fue así como los miembros de su equipo se acercaron para ayudarla a ponerse de pie. En consecuencia, la estrella del pop tuvo que salir del The Rooftop at Pier 17 para ser trasladada a un hospital.

Bebe Rexha gets injured on stage after a fan threw their phone at her. pic.twitter.com/jaZ2cigtJy — Pop Crave (@PopCrave) June 19, 2023

Más tarde, su madre comunicó que Rexha tuvo una herida profunda junto a la ceja; lo que resultó en tres puntos de sutura. Esto se debió a que el celular fue lanzado con tal fuerza que le abrió una zona de la cara.

Durante la mañana de este lunes fue la propia cantante se dirigió a sus redes sociales para mostrar como luce ahora su rostro, el cual está inflamado, además, enseñó que su párpado izquierdo está morado, mientras que la lesión principal se quedó justo arriba del ojo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bebe Rexha (@beberexha)

¿Quién es Bebe Rexha?

Es una cantante y compositora pop que debutó en el 2018 con su álbum ‘Expectations’, debido a la gran cantidad de ventas logró obtener un disco de oro. Además, de este primer proyecto se desprendieron los éxitos ‘I'm a Mess’ y ‘Meant To Be’.

Estos sencillos la hicieron acreedora a un premio iHeart Radio Music. El año siguiente la nominaron dos veces a los Grammys Awards. En ese mismo periodo se ganó un MTV Video Music Award por ‘Say My Name’, un tema en colaboración con David Guetta y J Balvin.

En cuanto a su vida personal, su padre nació en Albania, pero al cumplir los 21 años se mudó a Nueva York, aquí conoció a una mujer nacida en esa ciudad, pero que se había criado como albana, después ella se convertiría en la madre de Bebe Rexha.

