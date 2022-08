Olivia Newton-John será la eterna Sandy

Pacíficamente, rodeada de familia y amigos en su casa del sur de California, falleció a los 73 años la actriz y cantante Olivia Newton-John, informó su esposo, John Easterling.

"Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer”, escribió este lunes 8 de agosto en los perfiles oficiales de la actriz, donde además pidió realizar donaciones a la fundación @onjfoundation en vez de enviar flores.

Newton-John nació en Reino Unido, un 26 de septiembre de 1948, y a los cinco años se mudó a Australia con su familia. En su adolescencia volvió a Inglaterra, pero para la década de los 70 regresó a Estados Unidos donde potenció su carrera como cantante, inicialmente.

La actuación le llegó como un regalo de la vida. Entre sus primeros proyectos como actriz destacan Tomorrow (1970), Vaselina (1978) y Tal para cual (1983), estas dos al lado de Travolta, quien se despidió de ella por medio de un mensaje en redes: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre!, ¡Tu Danny, tu John!”.

Sordid Lives: The Series (2008), Una boda de muerte (2011) y, más recientemente Sharknado 5: Global Swarming (2017) también formaron parte de la filmografía de la actriz.

Para el crítico de cine y columnista en El Sol de México Gerardo Gil Ballesteros, Olivia Newton-John “es sin lugar a dudas un ícono de finales de los setenta y principios de los ochenta. La mezcla perfecta de una femineidad dulce y a la vez empoderada. La aspiración perfecta de las adolescentes de finales de una década e inicios de otra”.

La artista incursionó en la música en los sesenta, pero fue una década después cuando comenzó a cosechar éxitos, ejemplo de ello fue If Not for You, sencillo compuesto por Bob Dylan.

Gracias a su álbum Let Me Be There, Newton-John fue acreedora a un premio Grammy, en 1974; y consiguió tres más, dos en 1975 por Grabación del año y Mejor Actuación Vocal Femenina Pop, ambos por I Honestly Love You y en 1983 a Video del Año por Physical. Cuenta con más de una treintena de álbumes y, de 2014 a 2015 tuvo una residencia de conciertos en Las Vegas.

De acuerdo con un comunicado de Google, México es el segundo país donde más se escuchan las canciones de Olivia Newton-John y las favoritas de los últimos 12 meses son You’re The One That I Want, Hopelessly Devoted To You, Summer Nights, If You Love Me (Let Me Know) y Physical.

Legado de Vaselina

Dirigida por Randal Kleiser, la cinta marcó generaciones. A pesar de los años, la historia se mantiene vigente y sigue estremeciendo al público tanto en su versión cinematográfica, como las múltiples versiones teatrales.

“Vaselina es un musical que mezcla la irreverencia paródica juvenil con una teen movie perfecta en la forma, en un momento en que el género tomaba un aire ligero con algunas comedia, por sí sola es una época. Olivia Newton John es un adelanto del arquetipo empoderado pero dulce. La imagen de una juventud y una era, siempre nostálgica. Es el típico filme hollywoodense que marca a una generación y se convierte en añoranza de otra”, aseguró el columnista Ballesteros.

Sol Madrigal, en el papel de Sandy, Carlos Fonseca como Danny, y Mario Sepúlveda como Ricky Rockero, protagonizaron un musical de Vaselina en México, en 2018.

“Es una historia que está muy arraigada a nuestro crecimiento como personas, sobre todo en México, definitivamente la trama que contaron en esta película se volvió icónica para todos, por eso creo que Olivia ha sido un gran referente.

“Olivia hizo un trabajo tan memorable que hasta hoy es recordada como la Sandy de Vaselina, creo que a todos se nos parte el corazón un poquito por su muerte, tanto los que fuimos parte de la familia de Vaselina como los que no, pero que han disfrutado de esta historia a lo largo de años”, afirmó Fonseca en entrevista.

“Fue una gran artista que dejó huella y nos marcó, a mí y a muchas generaciones por su trabajo, en especial por su gran personaje en Vaselina, que fue gran inspiración para quienes hemos formado parte de la historia del musical. Siempre recordaremos con mucho amor a nuestra eterna Sandy”, agregó Mario Sepúlveda.

Durante tres décadas, la cantante y actriz luchó contra el cáncer de mama, enfermedad que se le diagnosticó en 1992, luego de la muerte de su padre quien falleció de cáncer de hígado en ese mismo año.

En 2013, los médicos le encontraron nuevamente un tumor en el pecho; su tercera recaída en la enfermedad fue en 2017, cuando el cáncer creció a una etapa IV e hizo metástasis en los huesos.

En cuanto a su vida personal, sufrió tres abortos espontáneos antes de dar vida a Cloe Lattanzi, producto de su matrimonio con Matt Lattanzi, que duró de 1984 a 1995.

En 2008 contrajo nupcias nuevamente con John Easterling. Le sobreviven su hermana Sarah Newton-John, su hermano Toby Newton-John, sus sobrinas y sobrinos Tottie, Fiona y Brett Goldsmith, Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall y Pierz Newton-John; Jude Newton-Stock, Layla Lee Kira y Tasha Edelstein y Brin y Valerie Hall.