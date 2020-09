Olga Mariana estrena la segunda temporada de No es normal

Olga Mariana regresa renovada a la televisión al conducir la segunda temporada de conductora del programa No es normal, con nuevos hechos increíbles pero ciertos, presentados en 12 episodios producidos por Omar Ochoa.

Cada semana a partir de hoy ofrecerá al televidente por el canal a+ contenido de investigación combinado con su estilo narrativo.

“El éxito se debe al equipo de trabajo liderado por el productor, quien ha hecho una selección de un equipo talentoso desde el musicalizador, guionista, la gente de producción, camarógrafos, iluminación, son los que le dan el encanto, mientras que el contenido es el que conquista y ellos se llevan esos aplausos. A mí me toca darle la esencia, la personalidad. Lo más padre es que como yo no soy experta en cada temática que se aborda, me voy sorprendiendo junto con el público en torno a los hechos contados en cada capítulo. Eso es lo que a la gente le ha gustado”, detalla.

La titular de No es normal, quien actualmente está realizando los nuevos episodios en un foro de TV Azteca expresa su sentir cuando le avisaron que sería la conductora.

“Estoy muy contenta, es el primer programa que tengo la fortuna de ser titular. Me ha dado aprendizaje, crecimiento personal y profesional, me emociona mucho que gracias a que el público lo pidió tenemos nuevas historias por contar los martes a las 19:30 horas”.

Olga compartió cuáles fueron las historias que le impactaron. “En cada emisión abordamos entre tres a cuatro temas, entonces le damos a la audiencia un abanico de temas. A mí me agradó el que conté de un astronauta ruso que es olvidado en el espacio, en el momento que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) se desintegra, se queda el astronauta en órbita y de milagro se acuerdan de él para rescatarlo”.

“Otra narración que me sorprendió fue que el cadáver del gran artista estadounidense Charles Chaplin fue robado para luego cobrar por su rescate, otra historia es que un gato millonario recorre el mundo para conocer las 7 Maravillas del Planeta y la de las distintas especies de animales que aunque están en peligro de extinción como los tigres, leones, leopardos, las panteras, hay quienes por medio de fundaciones ecologistas los salvan para que sigan poblando el mundo”.

Olga Mariana, quien regresó al foro apenas el pasado 23 de septiembre, también habló de su experiencia de volver a estar con el equipo de producción ya grabando, luego de meses fuera de las instalaciones de TV Azteca.

“Hemos hecho las grabaciones con todas las normas dictadas por la Secretaría de Salud, en cuanto a la sanitización, el cubrebocas, uso del gel antibacterial, agua, jabón y toallitas húmedas, más la sana distancia considerable. Yo soy la única que no usa cubrebocas cuando grabo. El ambiente es tranquilo, consciente de la pandemia”.

Además de No es normal, Olga quien cuenta con cinco años en las filas de TV Azteca también tiene intervenciones en el programa de revista diaria Venga la alegría con contenido propio y en la emisión dominical en Deezer live al mediodía, ambos por el Canal Azteca 1.1.

“Estoy haciendo lo que más le gusta que es comunicarse con la audiencia en la rama del entretenimiento, es uno de los placeres profesionales que tengo. Y mi propósito como conductora es continuar con la meta impuesta de llevarle diversión, alegría e información al público y cambiarle el día a cada espectador de TV Azteca”, concluye.