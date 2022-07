Ojos Marrones de Lasso, ¿qué hay detrás de la canción que volvió viral al cantante?

El venezolano Lasso ocupa el segundo sitio en la categoría viral de Spotify internacional con su tema Ojos marrones, sólo debajo de Bad Bunny, un logro paradójico, ya que según cuenta, era renuente a fusionar su estilo con el urbano. Los beats de la cantante Rosalía, especialmente en el tema Antes de morirme junto a C. Tangana lo hicieron cambiar de opinión.

Inspirado por el tema de la española, Andrés Vicente Lazo Uslar, su nombre real, comenzó a experimentar con este ritmo y concretó una de las canciones más populares de su repertorio: Subtítulos, en la que colaboró con Danna Paola.

“A mí me encanta escribir, me provoca mucho placer, es algo que me llena de alegría, nunca pensé que me iba a dedicar a la música, es algo que honro, compartir con gente y conocerla, eso me encanta. He hecho cosas horrorosas en el estudio, pero también otras muy buenas. Lo importante es innovar, atreverse y ver cómo te sientes”, afirmó Lasso en entrevista con El Sol de México.

Sin embargo, el mezclar sus rimas con el urbano, no significa que su mensaje quede en segundo plano, su objetivo principal en la música es aportar un granito de arena para generar un cambio en la sociedad.

“Soy de esos artistas a los que le gusta que se le peguen las melodías a la gente por las buenas letras, el tema tiene que decir algo, que aunque parezca frívolo tenga un mensaje, que esté bien hecha, que comparta las cosas de la mejor manera y, a la vez, que tenga un sonido propio, muy cercano a mi personalidad, lo cual logras al cavar dentro de ti mismo”, expresó.

A Subtítulos (2019) le siguió Ladrones (2021), nuevamente con Danna Paola y en ese género. Gracias a estos trabajos, el artista descubrió una nueva faceta en su carrera.

Durante el periodo de confinamiento, Lasso se dedicó a escribir más de un centenar de canciones, describiendo cada cosa a su alrededor, así como los sentimientos vividos; el resultado es su nuevo álbum, mismo que estará disponible a partir del próximo año.

A manera de adelanto, el compositor lanzó Ojos marrones, el cual rápidamente se posicionó en los primeros lugares de Spotify de países Sudamericanos y en México llegó a la posición 30. Actualmente está en el lugar 10 en México y el 97 de 200 en el Top Global de la plataforma.

“Esta canción habla del momento donde tú estás comenzando desde cero con otra persona, que tuviste una relación larga que pudo haber sido tóxica o increíble y pasas un tiempo de luto”, dijo.

Bajo esa misma línea abordó también su disco ya que habla de todo lo que significa estar en una relación, tanto el lado positivo, como el negativo, lo más sencillo y lo difícil. El artista de 34 años se inspiró en su novia para la composición de más música, reveló.

Para el último trimestre del año, Lasso se presentará en tierras mexicanas, como parte de su tour Algodón con el que ya conquistó Europa y Estados Unidos.