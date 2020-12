Octavia Spencer, hechizada por Anne Hathaway

Octavia Spencer se siente muy orgullosa de haber formado parte del elenco de la nueva versión de Las Brujas, donde compartió créditos con Anne Hathaway, Stanley Tucci, Jahzir Bruno y Kristin Chenoweth. La actriz señaló que gracias a la fuerza en la interpretación de Hathaway, La gran bruja que vemos en esta ocasión es más hechizante que nunca.

"Es un personaje único porque no es nada como cualquier otra cosa que le hayamos visto interpretar, ella es mágica, hermosa, salvaje, malvada y divertida. Es encantadora, te hace un hechizo cuando estás en la escena con ella. No puedes dejar de ver a La gran bruja, y es algo que quieres hacer porque no quieres que te deslumbre con su hechizo. Pero Anne es maravillosa", comentó.

La película, basada en el libro de Roald Dahl, narra la historia de un niño huérfano y su abuela (interpretada por Octavia) que se enfrentarán con la hechicera más malvada y poderosa del mundo, La gran bruja, para tratar de frustrar su plan para convertir en ratones a todos los niños del planeta, y así extinguirlos para siempre.

La ganadora del Oscar reconoció el trabajo de Jazhir Bruno en el papel de su nieto, ya que considera que tiene una energía muy pura en el set, lo que volvió el trabajo con él una experiencia muy grata para todo el equipo de producción.

"Es nuevo y tiene un espíritu hermoso, es todo lo que se busca cuando hablamos de la bondad de los niños. Hay cosas que simplemente no se pueden actuar, que debes tener de manera natural, y él tiene ese no se qué, esa cualidad que es atractiva, hermosa, humilde y feroz. Todo en este hermoso paquete, entonces si el niño era perfecto, y será un perfecto hombre ratón", concluyó.