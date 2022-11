Nunca repetirse ni caer en la zona de confort: la regla de Ana Torroja para disfrutar su libertad

Tras 25 años de carrera como solista, la cantante española Ana Torroja tiene la sensación de estar libre de ataduras y de etiquetas. Su regla, dice, es de oro: nunca repetirse, nunca caer en la zona de confort. Por eso utiliza la libertad como vehículo para sus objetivos. Esta vez ha sido uno muy noble: la lucha contra el cáncer de mama.

La nueva canción de la exvocalista de Mecano se llama Pasos de Gigante y fue compuesta en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Una causa muy especial para ella, pero también muy íntima. Su madre padeció cáncer de mama y logró superarlo. De aquella experiencia recogió toda la luz que pudo y trató de plasmarla en este nuevo tema, en el que colabora con Alberto Jiménez, vocalista de Miss Caffeina.

En entrevista con El Sol de México, la intérprete de 62 años asegura que se siente “mejor que nunca” porque la industria musical contemporánea está impregnada de fusión y exenta de categorías que, hace 40 años, cuando comenzó con Mecano, sí estaban muy delineadas, al menos en el ambiente donde ella y los hermanos Cano se movían.

“Siempre he hecho lo que he sentido que tengo que hacer. Siempre me ha gustado tocar diferentes palos. Tengo la suerte de que mi voz es mi estilo. Eso me permite jugar con diferentes fórmulas de hacer música. Cada vez soy más consciente de eso y lo utilizo más”, comparte Torroja.

Su sencillo Pasos de gigante —escrito por ella— tiene una atmósfera electropop que inevitablemente recuerda a la década de 1980, pero no por ello es una canción que apele a la nostalgia. La juventud se nota en cada compás. Su más reciente álbum, Mil razones (2021), juega con ritmos trap y hip hop. “He trabajado con gente muy joven, muy audaz, muy aventurera y muy osada. Eso me permite hacer un tipo de canción que no había hecho nunca. Me siento muy valiente, con ganas de seguir sorprendiendo”.

Torroja considera que la mezcla entre la tecnología y la composición musical puede generar conceptos únicos y casi infinitos. De algún modo, dice, ha aprendido a perder el miedo a equivocarse. “Al principio de mi carrera en solitario estaba más insegura, pero pude afrontar (los retos) con mayor timidez, pero ahora voy con la cabeza muy alta. No sale un disco si no estoy convencida”. El éxito comercial, apunta, ya viene después, y si gusta o no el álbum, eso ya es una cuestión secundaria.

Cuando se le pregunta sobre qué artista la ha sorprendido últimamente, Ana Torroja no titubea: C Tangana.

“El Madrileño me parece uno de los mejores discos que se han hecho desde hace mucho tiempo. Es de esos discos redonditos, completos, de los que ya no hay tantos, porque ahora hay más canciones que discos. El de C Tangana tiene coherencia, hilo conductor y, musicalmente hablando, es muy osado”, dice la cantante.

Ese tipo de álbumes contemporáneos, asegura, son los que la hacen pensar que las nuevas generaciones tienen menos miedo de imponerse trabas a la hora de componer. “En los 80 no existía tanto esa libertad (musical), veníamos del rock y estaba naciendo la música pop como tal. La música iba en una misma dirección dependiendo del género, o era rock o era pop o eran cantantes melódicos o cantautores. Tampoco había tantas colaboraciones entre artistas”, apunta.

Ana Torroja se presentará este viernes 4 de noviembre en el Salón La Maraka en la Ciudad de México.