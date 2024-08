Desde Star Wars hasta Stitch: Disney revela qué películas se estrenan en 2025

Disney alista una serie de películas que ya mantien en vilo a los fans de la famosa productora, pues estas cintas dan continuidad a historias que ya conoces y que desde hace mucho, el mundo ha estado esperando.

De estas nuevas cintas, algunas las podremos ver este 2024 y otras hasta 2025, por lo que los fanáticos de Disney y Pixar tendrán una lista larga de estrenos que recuperan algunas historias clásicas.

Gossip Toy Story 5: revelan primera imagen de la nueva cinta de Pixar

¿Qué películas se estrenarán?

Una de ellas es la de "Mufasa: el rey león", la cual, según el adelanto de brindó Walt Disney Pictures relatará la historia de cómo "un huérfano se convirtió en rey" y estará en cines el 20 de diciembre de este 2024.

Al contrario de las otras películas que siguen la historia de este clásico de Disney, la cinta de Mufasa será una adaptación live action y personajes como Timón y Pumba continuarán en esta película.

Luego de 20 años, el mundo también verá en 2025 la segunda parte de "Freaky Friday" con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, sólo que esta entrega tendrá el nombre de "Freakier Friday".

It's time for the Disney Entertainment Showcase 🤩 #D23 pic.twitter.com/sOgK5doV8J — Disney D23 (@DisneyD23) August 10, 2024

Otra cinta que mantiene gran expectativa entre los fans es Tron: Ares, la cual se confirmó que llegará a los cines en 2025.

En esta cinta también se confirmó que el músico y actor Jared Leto participará, así como los actores Greta Lee y Evan Peters.

Esta tanda de nuevas películas incluye a Blanca Nieves, un clásico de las princesas de Disney que llegará a los cines el 21 de marzo del 2025 con las actrices Rachel Zegler y Gal Gadot como protagonistas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Para el verano del siguiente año, otro live action que se podrá ver en cines es el de Lilo y Stitch.

Por último, otros estrenos que se verán en los próximos años serán Zootopia 2, Frozen 3, y Toy Story 5.