Noche de fuego va por el Spirit Award

La mexicana Noche de fuego competirá como Mejor película internacional en la próxima edición de los Spirit Awards.

Este martes la entrega de premios que reconoce lo mejor del cine independiente dio a conocer la lista de nominados para su edición número 37; Zola, dirigida por Janicza Bravo, encabeza con siete menciones.

Gossip Actrices de Noche de fuego leen fragmentos de la novela Ladydi

La cinta de Tatiana Huezo y producida por Nicolás Celis (Roma) forma parte la terna integrada por Compartment No. 6, una co producción entre Finlandia y Rusia; la japonesa Drive my car; la española de Madres paralelas; Pebbles, de India y la francesa Petite maman.

Basada en la novela Prayers for the stolen, de Jennifer Clement, Noche de fuego sigue la historia de una madre que debe cuidar a su hija adolescente de ser raptada por el crimen organizado en Guerrero, ocultándola bajo una apariencia masculina y dentro de un hoyo en la tierra.

Los Spirit Awards son considerados como los premios Oscar del cine independiente. En 2020, la producción bosnia Quo vadis, Aida? ganó en la terna internacional y después fue nominada al Oscar.

Ese mismo año, Parasite, de Bong Joon Ho, fue premiada en los Spirit y posteriormente ganó cuatro Oscar. En 2019 el Spirit fue para la mexicana Roma, de Alfonso Cuarón, que ese mismo año recibió el Oscar como Mejor película extranjera.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La entrega de los Spirit Awards2022 se realizará el seis de marzo, tres semanas antes de la ceremonia del Oscar. Entre los nominados destacan el debut como directora de Lauren Hadaway, por la cinta The novice con cinco nominaciones y The lost daughter, opera prima como directora de la actriz Maggie Gyllenhaal.

Los títulos que compiten como Mejor película son la italiana A Chiara, el drama estadounidense C'mon c'mon, así como he lost daughter, The novice y Zola.