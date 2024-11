Niño fan de Green Day recibe el bajo de Mike Dirnt, miembro de la banda, tras el Corona Capital

Un joven fan de Green Day fue sorprendido en el aeropuerto de la Ciudad de México por Mike Dirnt, bajista de la banda, quien después de notar que el niño y su mamá estaban esperando para saludarlo decidió regalarle su bajo y hasta lo autografió.

La banda estadounidense estaba en México por el show que presentaron para cerrar el primer día del Corona Capital de este año, donde también invitaron una fan a cantar una canción junto a ellos.

El momento que Dirnt protagonizó junto al joven fan de Green Day se viralizó a través de redes sociales, ya que su mamá, Alejandra Barrera, compartió el video en su cuenta de TikTok.

Gossip Fan de Green Day sube al escenario con la banda y olvida la letra de la canción

En el video se puede ver que el bajista se acerca al niño y su mamá después de notar que lo estaban esperando para saludarlo, y le pregunta al pequeño si sabe tocar la guitarra.

Luego de que el niño respondiera que no, Mike Dirnt decidió darle la oportunidad de aprender a tocar otro instrumento.

También puedes leer: Iggy Pop impone poder bruto en el Corona Capital

“Está bien, ahora vas a tocar el bajo”, le dijo el músico antes de entregarle su instrumento, el cual –para sorpresa de todos los que presenciaron el momento– incluso autografió.

@hibiskoala Thank you so much @mikedirnt you are an incredible person. I stil can' t beliebe that the bass player of my favourite band ever since I was a kid just give his bass signed to my dear soon 🤧💖 I admire you so very much. I have no words to explain what I am feeling. I love you forever ❤️🇲🇽 @Green Day ♬ sonido original - Alejandra Barrera

Antes de irse Mike Dirnt se tomó una foto junto al niño y le dijo que el mundo necesitaba más bajistas, que lo más importante era que se divirtiera y que tocara junto a sus amigos.

Este material no tardó en volverse tendencia y generar cientos de reacciones, que en su mayoría fueron positivas, ya que las y los usuarios en la web felicitaron a los afortunados de haber vivido este encuentro.

Gossip Stray Kids anuncia concierto en México: fecha, lugar y preventa de boletos

Por su parte, Alejandra Barrera subió este video a su cuenta de TikTok con la descripción: “Eres una persona increíble. Todavía no puedo creer que el bajista de mi banda favorita desde que era niño le haya regalado su bajo firmado a mi querido hijo. Te admiro mucho. No tengo palabras para explicar lo que estoy sintiendo. Te amaré por siempre”.

Este material rápidamente logró acumular más 1.3 millones de reproducciones, al igual que 235 mil ‘me gusta’ y más de 3 mil 500 comentarios. Estas son algunas de las opiniones que les dejaron otros internautas:

"Cuando creía que Mike no podía ser más cool”, “Los chicos de Green Day siempre regalan sus instrumentos”, “Conocí la envidia hoy”, “Son muy chingones”, “No lo conozco, pero qué gran persona”, “Qué gran ser humano”.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla