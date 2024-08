Nico Ruiz: El talento chileno que conquista con su estilo vintage

El destacado cantante y compositor chileno, Nicolás Ruiz, mejor conocido como Nico Ruiz, ha sabido conquistar corazones con su elegante fusión de pop, jazz y urbana. Oriundo de la Región del Biobío, este talentoso artista evoca la sofisticación de los años 50 y 60, trayendo a la vida influencias del R&B y blues en cada una de sus interpretaciones. Su participación en programas como "The Voice Chile" y "Got Talent" no sólo le ganó popularidad, sino también un reconocimiento indiscutible en la escena musical.

Recientemente Nico fue nombrado uno de los “100 jóvenes líderes de Chile” por la revista El Sábado de El Mercurio, consolidando así su lugar como una de las promesas más brillantes del país.

Un nuevo éxito: "Sold out"

Nico Ruiz celebra el éxito rotundo de su próximo concierto en el Teatro Oriente con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado "Sold out". Esta pieza musical, una fusión encantadora de melodías pop con un toque burlesque, refleja perfectamente su estilo jazz-vintage. Grabada junto a su talentosa banda, "Sold out" promete convertirse en un hit que resonará en los corazones de sus fans.

Concierto en el Teatro Oriente

Este sábado 25 de noviembre, el Teatro Oriente se vestirá de gala para recibir a Nico Ruiz en un concierto que ya tiene todas las entradas agotadas. El espectáculo promete ser una auténtica travesía musical por el jazz, blues, swing y pop, haciendo un homenaje a la maravillosa época de los años 50 y 60. Los asistentes podrán disfrutar de éxitos como “Cadillacs", "Cansá de rodeos", "Chela con limón", su nuevo sencillo "Sold out" y muchas sorpresas más.