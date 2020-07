Nick Cave ofrece concierto acústico Idiot Prayer

El 2019 fue el año en el que Nick Cave se mostró más cercano y abierto a su público. A lo largo de 19 conciertos en Europa y Reino Unido que formaron el show Conversations with Nick Cave, el australiano ofreció a sus seguidores “una noche de plática y música”, donde se encontraba él y su piano rodeado de sus fans como en un pequeño bar.

“Me encantaba tocar versiones deconstruidas de mis canciones en estos shows, destilándolas en su forma esencial, enfatizando en la entrega de palabras”, comentó el cantante en un comunicado lanzado hace 10 días. “Sentí que estaba redescubriendo los temas otra vez, y empecé a pensar en ir al estudio y grabar estas versiones reimaginadas, siempre que encontrara el momento”, dijo el cantante.

“Luego, claro, el mundo se encerró. La gira mundial de The Bad Seeds en 2020 fue pospuesta. Los estudios cerraron. Los recintos cerraron. Y el mundo entró en un misterioso silencio autorreflexivo”, señaló el cantante.

Fue así como surgió la idea de crear Idiot Prayer, un show que Nick Cave filmó durante el mes de junio –en medio de la pandemia por el coronavirus–, en el Alexandra Palace de la ciudad de Londres. Un concierto especial donde sólo estarán el músico y su piano, y que podrá verse vía streaming hoy a las 21:00 horas tiempo México, con un pago previo de 20 dólares.

“Este tipo de conciertos vía streaming se presta para jugar más con los momentos íntimos, para acercarte más con las personas porque no tienes el estrés de que todo lo técnico alrededor salga bien o mal”, explica Gil Camargo, editor de música en la revista Time Out México, quien considera que este evento especial será una oportunidad para ver a “Nick Cave cien por ciento en su ambiente, haciendo lo que mejor sabe hacer”.

Idiot Prayer incluirá canciones que han formado la carrera de Nick Cave, junto a las bandas Bad Seed y Grinderman, así como los temas de su más reciente disco Ghosteen, lanzado en noviembre pasado y donde el cantante vuelve a abordar la pérdida de su hijo de 15 años ocurrida en julio de 2015, pero con una perspectiva diferente a la de su álbum anterior.

“Cuando estaba grabando Skeleton Tree fue cuando murió su hijo. Entonces a la mitad del disco le dio la vuelta y lo enfocó más a lo que estaba viviendo. Y Ghosteen es más un álbum de transición, de comprender que su hijo ya no está, por eso la referencia al Ghost, al fantasma que está ahí y a la forma en la que él está aprendiendo a vivir con eso”, explica el especialista.

Presentar estas canciones de esta forma, afirma Gil Camargo, creará un show “todavía más sentimental”, pues en los últimos conciertos que el cantante ofreció tras la pérdida de su hijo “tenía mucha interacción con el público para abrazarlos, para tocarlos, para platicar con ellos, los subía al escenario. Le dio un ataque de identidad y quería estar cerca de todos”.

Ante la ausencia de público y al ser “algo muy acústico, tranquilo, habrá esta sensación de intimidad, de estar cerca, de sentirse apapachado por las piezas, por las canciones. Así que va a ser un concierto muy dramático”, dice el editor de música.

Nick Cave compartió en el anuncio del show, que para la realización de este concierto especial, él y su quipo de producción estuvieron “rodeados de oficiales covid con cintas métricas y termómetros, gaffers y camarógrafos usando mascarillas, técnicos con aspecto nervioso y cubetas de gel para manos”, con quienes creó “algo muy extraño y hermoso que habló de este momento incierto”.

Idiot Prayer, señaló Cave “sirve como el último filme en una trilogía –junto con 20,000 Days on Earth y One more time with feeling–, es el más luminoso y sincero clímax. Idiot Prayer es una oración al vacío, solo en Alexander Palace. Espero que lo disfruten tanto como yo disfruté haciéndolo”.

El material fue filmado por Robbie Ryan, cinefotógrafo nominado al Oscar en 2019 por La favorita y que ha trabajado en los filmes Historia de un matrimonio y American honey. La edición corrió a cargo de Nick Emerson (Lady McBeth).

Los boletos y el acceso al show pueden consultarse en la página de Dice.fm. Y al ser un show que será transmitido en formato en vivo no podrá guardarse en la web ni adelantar y retrasar su emisión.