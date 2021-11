Natalia Jiménez y Ana Bárbara unen sus voces con el tema "No me amenaces"

La cantante española Natalia Jiménez está de estreno con su nuevo video musical, que es parte de su más reciente disco "México de Mi Corazón II" y en esta ocasión comparte estupendo dueto junto a Ana Bárbara con el tema "No me amenaces" de la autoría de José Alfredo Jiménez.

“En el video musical de No me amenaces me encanto trabajar con Ana Bárbara porque siento que es una de esas mujeres fuertes del regional mexicano; es una artista que admiro desde hace mucho tiempo, tanto profesional como personalmente”.

Continuó la cantautora española: “Ana Bárbara es una adorada y nos la pasamos súper bien en la grabación del sencillo. Estoy feliz de que haya accedido hacer parte de ‘México de Mi Corazón II’ y para mí era súper importante que fuera parte de este álbum representando a todas la mujeres fuertes del regional".

Por su parte Ana Bárbara al hablar sobre la extraordinaria experiencia que vivió dijo: “Para mí haber vivido esta experiencia con una gran compañera, artista, mujer, madre y guerrera como mi querida Natalia ha sido una increíble aventura”.

Respecto a la grabación en nuestro México lindo y querido comentó que fue un lujo y resaltó: “Sé que Natalia tiene un alma mexicana y el proyecto lo hizo con todo el amor y respeto que le tiene a la música mexicana, como lo demostró en este dueto, así como en cada una de la canciones de este álbum. Fue hermoso visitar Guanajuato, disfrutar del calor y el cariño de ella, de su equipo, de las personas que se nos acercaron y de ese mariachi maravilloso”.

Sobre nuestra bella música mexicana, expresó: “La música te acaricia, así sea una canción de reclamo o de desamor; como lo es este tema No me amenaces que tuvimos la oportunidad de interpretar, agradezco con el alma todo el amor y el trato de todos durante la realización de este video" comentó Ana Bárbara.

La grabación del video se llevó a cabo en Guanajuato, Capital bajo la dirección de Nazareno Pérez Brancatto de Media Block, quien con su ojo mágico, logró capturar la esencia y la potente química que existe entre estas dos formidables cantantes.

En días recientes, Natalia Jiménez celebró también su nominación como Artista Femenina del Año en los Premios de la Radio y está preparando una presentación única y especial para la entrega, la cual será en vivo hoy 10 de noviembre a las 8/7 CT desde el Foro Expo Santa Fe en la Ciudad de México y será transmitida a través de TV Azteca para México y vía Estrella TV para los Estados Unidos.

El 2021 ha sido un año espectacular en la carrera de la intérprete de “Creo en mí”, entre sus tantos logros, consiguió ganar La Voz Senior Colombia y La Voz Kids Colombia respectivamente. En La Voz Senior, su estilo ejemplar de entrenamiento, ayudó a María Nelfi a ganar el prestigioso título e igualmente, que María Liz fuera coronada la mejor voz juvenil en La Voz Kids.

Estos logros se suman a las dos temporadas previamente ganadas por la cantante en La Voz Kids USA en el 2015 y 2016, Natalia continúa forjando una carrera incomparable y conquistando el corazón de su público con su potente voz, su imponente interpretación escénica y la deslumbrante personalidad que la caracteriza. Escucha México de Mi Corazón II en tu plataforma favorita