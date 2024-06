Najwa Nimri explica en el FICG por qué pausaron la grabación de la serie 30 monedas

GUADALAJARA. A un año de cumplir tres décadas de carrera, la actriz española Najwa Nimri aseguró que no teme a la inteligencia artificial ya que considera que ninguna máquina tiene la capacidad de sustituir el trabajo de un humano.

La originaria de Pamplona, España es firme en su respuesta y sabe que, por más que surjan herramientas virtuales, no será comparable con lo que puede crear una persona.

“No me da miedo la inteligencia artificial. Ya se está utilizando, no tengo ni idea (si se utilizará para clonar voz o rostro para proyectos), creo que hay algo del alma humana intrínseco que no se podrá reemplazar nunca, pero que lo intenten”, afirmó la actriz de 52 años en entrevista.

Najwa considera que el trabajo de una persona es fundamental, indispensable, por ello reconoce también que debe de ser bien remunerado

Es por eso que, la serie de “30 Monedas” de Álex de la Iglesia se encuentra en pausa ya que los involucrados en el proyecto exigen una compensación correspondiente a la carga de trabajo que les solicitan.

“No hay cancelación de ‘30 Monedas’. Me parece normal porque lo que lo que están pidiendo muchos cineastas es trabajar con los medios que tienen, no necesariamente en Hollywood o en América, pero sí en España. Se está trabajando a mucho nivel, el equipo entero, los actores, todos trabajamos muchas horas por la mitad, de la mitad, de la mitad (del sueldo).

“Entonces no hay una cancelación, más bien no se está trabajando por el precio que estipulan, o sea, necesitamos más para hacer el producto de calidad que quieren. Estamos pidiendo las cosas razonables, vamos creciendo como industria, estamos todos juntos y pedimos lo normal, lo justo”, aseguró.

Najwa, quien inició su carrera con la película “Los amantes del círculo polar” trabaja en dos proyectos, el primero bajo el título “La Virgen Roja”, que aborda la historia de Hildegart, una pequeña que fue criada para ser la mujer del futuro. Llegó a considerarse como un icono en los años 30, gracias a su postura feminista y activismo político. Es una historia basada en hechos reales, bajo la dirección de Paula Ortiz.

“Es un parricidio gallego histórico, una mujer que generó a la mujer del futuro que era su hija y ya lo verán, será una historia muy interesante”, indicó la actriz, quien dará vida a la mamá de la protagonista.

El proyecto aún no tiene fecha oficial de estreno, pero se sabe que llegará a la plataforma de Prime.

El segundo proyecto es “Respira”, una serie de ocho episodios en donde da vida a la presidenta de la Comunidad Valenciana, Patricia Segura. La historia se desarrolla en un entorno de médicos.

“Hace mucha risa el personaje, yo he intentado hacer algo muy serio, pero la gente se ríe, no sé, seguramente porque hay una cosa un poco folclórica”, indicó.

La actriz que recientemente participó en proyectos como “Berlín”, “Sagrada familia” y “La casa de papel” fue una de las galardonadas de la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en donde recibió el Mayahuel Homenaje Invitada de Honor, en la ceremonia de inauguración.

“Para mí está súper bien un reconocimiento porque no estoy compitiendo, la cámara no me va a estar grabando mientras pierdo, se gana porque se gana”, concluyó.