Andrea Meza se corona como Miss Universo

Andrea Meza, originaria de Chihuahua, fue coronada como la mujer más bella del mundo en la edición 69 de Miss Universo, que debido a la pandemia de Covid-19 fue suspendida el año pasado y ahora se realizó con una atípica ceremonia en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Florida.

La sucesora de Zozibini Tunzi, que lució un vestido rojo entallado con transparencias y brillos desde el comienzo de la jornada se perfiló como una de las favoritas a la corona gracias a su carisma, porte y belleza.

Andrea Meza tiene 26 años de edad, es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde se coronó como Reina UACh; es modelo profesional y filántropa, pues forma parte del patronato de fundaciones que apoyan a la niñez en situación de vulnerabilidad.

Durante las presentaciones del certamen se ha distinguido por su buen vestir y escultural silueta gracias a que posee una estatura de 1.82 m y medidas de 90-60-90. Cabe mencionar que en 2017 obtuvo el segundo lugar en Miss Mundo.

Este año, la importante ceremonia fue conducida por Olivia Culpo, ex Miss Universo 2012 y por el reconocido actor Mario López, quien es recordado por su participación en el programa Salvados por la campana y el jurado calificador estuvo conformado por ocho destacadas mujeres como la actriz Arden Cho; Tatyana Orozco; Zuleyka Rivera; Sheryl Adkins-Green; Keltie Knight; Deepica Mutyala; Brook Lee y Christine Duffy.

Al inicio de la ceremonia, las 74 candidatas al título de Miss Universo se presentaron con una coreografía que estuvo compuesta por algunos éxitos del rapero Pitbull, en la que lucieron vestidos tipo coctel con brillos y tonalidades llamativas como naranja, fucsia, verde y azul.

Además recibieron un emotivo mensaje de parte de la Miss Universo 2019, originaria de Sudáfrica, Zozibini Tunzi: “La palabra ambición no es obscena, al contrario, es una característica de quienes desean conquistar al mundo. Las mujeres que sueñan a lo grande son ambiciosas, mi consejo el día de hoy para todas ustedes es que sean valientes, sigan sus sueños, abracen los desafíos y recuerden que sus logros, solo se los deben a ustedes”, fue el discurso que dio a través de un video.

La elección de las semifinalistas depende de las pruebas previas a la ceremonia oficial que se realizaron el pasado jueves y viernes, donde las candidatas a la anhelada corona modelaron con traje de baño, vestido de gala y el traje típico de su país, donde la mexicana Andrea Meza, portó un traje inspirado en el tradicional alebrije confeccionado por el diseñador oaxaqueño Avelino Roque Osorio.

Esta ocasión, se anunciaron a 21 semifinalistas en grupos de siete que pasarían a la primera ronda de trajes de baño, en la que figuraron las representantes de Colombia, Perú, Australia, Francia, Birmania, Jamaica, México, República Dominicana, Estados Unidos, Indonesia, Argentina, India, Curazao, Puerto Rico, Filipinas, Brasil, Gran Bretaña, Nicaragua, Tailandia, Costa Rica y Vietnam.

Después se eligió al top 10 para pasarela en traje de gala, para así llegar al top final donde las cinco finalistas República Dominicana, India, Perú, Brasil y México se disputarían el privilegiado lugar.

Luego de haber superado las cuatro reñidas rondas, la ahora mujer más bella del mundo, confirmó la hipótesis de los expertos que pronosticaron que la ganadora del certamen, sería para una mujer latina.

El mensaje central del concurso de belleza fue buscar a una mujer líder y emprendedora para inspirar a otras y que hagan un cambio en la sociedad, además de que sea una fiel promotora de la inclusión bajo el lema mujeres Unidas, objetivo en común de la ganadora quien es una activista en defender los derechos de la mujer y la equidad de género.

“Vivimos en una sociedad que cada vez esta más avanzada y en los estereotipos. Hoy en día, la belleza no radica en cómo nos vemos, para mí, radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestros valores. No permitan nunca, que nadie les diga que no tienen valor”, dijo durante su discurso la también ingeniera en software.