“Me arrepiento” nuevo tema de Oscar Mont

Oscar Mont está de estreno con su nuevo sencillo “Me arrepiento”, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El cantante presenta este material auditivo con el que dice “que debemos atrevernos a robarle un beso a la persona que nos gusta”.

El también productor comentó: “el tema nos remite a la sensación de arrepentimiento que surge cuando nos quedamos con las ganas de decir un te amo o de hacer algo que queremos en la vida”.

Al hablar de cómo surgió la composición dijo: “la letra nace de una historia que viví con una chica que me encantaba, un día que salí con ella, sentí ganas de besarla, pero decidí no hacerlo para llevar lento el asunto, al día siguiente, desperté con el sentimiento de culpa por no haberlo hecho”.

La melodía surge como una balada, sin embargo, ya en la producción se transforma en pop urbano donde se incluyen sonidos como vocoders que suenan en canciones de daft punk, además de combinarlos con elementos de música latina, la producción estuvo a cargo de Miky Mendozza y Oscar; en tanto la composición la realizaron el cantante y Alex Guillén.

El video que acompaña el sencillo ya está en YouTube, a un mes de su lanzamiento, obtuvo 100 mil reproducciones, se grabó en el Ajusco de la Ciudad de México y lo dirigió Ricardo Pérez Gil.

La historia se desarrolla en una habitación, en medio del desierto, donde Oscar se encuentra en un bucle de tiempo, pues cada vez que intenta besar a la modelo, el tiempo se reinicia, los protagonistas son Oscar y Praitova, una modelo de Belarusia.

Uno de los elementos que destaca en el video es la presencia del color rojo, “El concepto de todo mi proyecto trae tonos rojos porque representa la pasión y es mi color favorito”, expresó el artista.

El video gira alrededor de un reloj de arena, el cual se busca acomodar para regresar el tiempo “esta canción viene de todo ese sentimiento de arrepentimiento de cuando no haces algo que te encantaría hacer, llegó un punto donde, aun con el miedo, decidí empezar a tomar acción y cosas increíbles empezaron a suceder en mi vida, ese es el mensaje que quiero compartir con la gente”, destacó el cantante.

Con el sencillo, se lanzó la primera prenda de su merch oficial, una sudadera roja, con un diseño muy especial, que representa el reloj de arena de la historia del video.

Dichas prendas se están rifando entre las personas que suban el Trend oficial de baile “Me arrepiento”, a su Tik Tok e instagram.

Además se está creando el remix oficial de la canción con puros artistas de Tik Tok, la idea es que artistas independientes o emergentes de esa plataforma suban un verso nuevo para la canción, con ayuda del público, se elegirán los mejores versos para hacer el lanzamiento oficial del remix de “Me arrepiento”.

A través de este reto, se está creando una comunidad de artistas nuevos que están apoyando el proyecto, “más de 150 artistas ya subieron su versión de la canción y es increíble ver los diferentes estilos de nuevos artistas alrededor del mundo que nos estamos uniendo por medio de Tik Tok”, concluyó el artista.

Oscar Mont nació en la Ciudad de México, a los 12 años comenzó a vender sus “Mixtapes” en la escuela, además de subirse a los escenarios de los festivales que fueran de su conocimiento.

A los 18 años, consiguió una beca para ir a Berklee College of Music, en Boston un verano. Más tarde, adquirió una beca para entrar al Taller de Composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

En el 2017, fundó su primer proyecto musical “Oscar y Leo”, un dueto musical con el que tuvo la oportunidad de compartir escenarios con Morat, OV7, JNS, Joey Montana y CD9. También, se ha presentado en festivales y foros importantes de México como El Lunario del Auditorio Nacional, Premios Telehit y el festival de Música Electrónica “EDC”.

Fundó su productora y estudio musical Simbaleio, en donde produce artistas internacionales, así como canciones para series de NETFLIX como “Madre solo hay dos”, para novelas mexicanas como “La mexicana y el güero” y programas de MTV como “Acapulco shore”. Ha trabajado con artistas de la talla de Paulina Goto, Jessica Díaz, Roger Gonzalez y Lulu99, entre otros.