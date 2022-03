Mauricio More listo para la escena musical

El cantante, productor musical, compositor y filmmaker Mauricio More lanzará en este mes de marzo en todas las plataformas su primer single, que es una pieza orquestal con un toque de sonidos electrónicos.

El talentoso artista independiente sigue manteniendo su amor a la música electrónica y pretende una fusión entre la música de orquesta sinfónica y la electrónica, dicho sencillo va de música instrumental cinemática.

“Desde muy joven siempre soñé con trabajar para los mejores artistas de México y del mundo, hoy puedo decir que he trabajado para más de 100 artistas de renombre en México, Latinoamérica y Estados Unidos como Alejandra Guzmán, Fey, Playa Limbo, Jenny & The Mexicats”.

Fue el último filmmaker que tuvo el privilegio de grabar un videoclip con Armando Manzanero, haciendo el cover de la canción “Felicidad” con el grupo Cumbia Pedregal, marcando la carrera de Mauricio More pues fue un honor haber trabajado por última ocasión a lado del gran cantautor yucateco, dicho video fue tendencia en estas últimas semanas en toda hispanoamérica.

¿Cómo es que encontraste un nicho de oportunidad filmando los shows de los artistas?¡Es increíble lo que he vivido! Me di cuenta que realmente cuando tienes pasión por algo, nada es imposible, he visto poca gente que sin estudiar como fue mi caso en el filmmaking, pueda llegar tan lejos y sobre todo trabajar para figuras públicas a los que debes satisfacer con los más altos standards de calidad. Yo vi una oportunidad, la tomé y en menos 3 años ya estaba arriba de los mejores escenarios y colaborando con los artistas más trending y top del momento.

¿Así que vas por tu sueño más grande que es hacer música para cine y televisión Mau? ¡Si! Tiene 6 meses que pausé mi proyecto como filmmaker, pues es momento de perseguir mi verdadero sueño que es producir y componer música para la pantalla grande. Continuamente me preparo, a la fecha estoy en el proceso de un master de composición de música para cine con uno de los compositores más relevantes de la industria Marc Jovani (Netflix, HBO, Amazon Prime) , Dennis Sand (Spiderman) Conrad Pope (John Williams) e Ivan Lacamara (La Casa de Papel), ellos son algunos de mis maestros y la idea es aprovechar todas las relaciones que he obtenido por más de una década para poder sobresalir en el mundo de la música.

De hecho está creando una plataforma, desarrollando un sistema donde impulsen a compositores y productores musicales de todo el mundo para colocar sus obras en TV, cine y medios visuales en general.

Sin duda alguna Mauricio More es un artista que sueña en grande como muchos otros, con objetivos claros pero dando pasos firmes para poder alcanzar la anhelada meta, que es triunfar y llegar muy alto.