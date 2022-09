Massimo Ferrara estrena la "Mala"

El cantante y bailarín italiano Massimo Ferrara quien fue parte de la gira "Tan cerquita" de Yuri, se encuentra promocionando su más reciente sencillo "Mala", el cual habla de amor, sufrimiento y casi de una relación sadomasoquista.

El artista reconoció que el elemento más novedoso del single que ya se encuentra en plataformas digitales es una sonoridad muy pop, es el resultado de una mezcla de sonidos latinos tradicionales con instrumentos electrónicos.

“A todos nos gusta amar y sufrir a la vez, el tema expresa esa dualidad tan paradójica y es un homenaje al sentimiento más puro qué siempre se acompaña con la pérdida de la cordura, hasta el dolor nos sabe a gloria cuando estamos tan comprometidos e involucrados”.

Massimo comentó que la letra nació junto a sus amigos y colegas Yoanis Star y Kirel Aguilar Medina, a la cual definiría como un reggaetón romántico al borde del latín pop, involucrando unas percusiones latinas y bien articuladas, enriquecida con un sonido de guitarra acústica y con tintes electrónicos.

Dijo que el equipo para la realización de “Mala”, fue conformado por el productor musical Livan Pro, mientras que al frente del videoclip estuvo el director Marlon Cruz mostrando escenarios llenos de colores de La Habana, Cuba completándolo con unas tomas en el estudio de grabación, logrando un trabajo muy completo en tan solo un día de rodaje.

El italiano de 35 años de edad, quien ha trabajado con reconocidos productores como DJ unic y Livan Pro dijo que uno de sus grandes sueños es presentarse como cantante en el Auditorio Nacional, ya que ha tenido la suerte de pisarlo como bailarín.

Sobre sus próximos shows adelantó que existen varias presentaciones planeadas para este mes en Cuba, y otras fechas por confirmar en la Ciudad de México y sus alrededores.

Al platicar sobre nuestro país aseguró: “México para mí es algo muy grande, es un amor qué me cuesta explicar. Es un país que tiene un encanto único y que me enamoró desde el primer momento, me siento bendecido por haber podido conocer un país tan hermoso”.

Para finalizar recalcó: “México es gente hermosa y amable, es de grandes oportunidades, es abundancia, es escenarios únicos, es un sabor que destaca y que no podría comparar con ningún otro país, definitivamente es original en su género y no termina de enamorarme y de fascinarme día tras día”.