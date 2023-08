Marysol Sosa rockeará por su padre: presentará nuevas versiones de éxitos de José José

Para celebrar el 25 aniversario del primer acercamiento entre la música de José José y el rock nacional, se llevará a cabo el concierto Amar, querer y rockear. En 1998 se estrenó el álbum Un Tributo (a José José), producción discográfica en la que por primera vez se escucharon los temas más populares del Príncipe de la Canción versionados al ritmo del rock.

Hoy, Marysol Sosa, hija de José Rómulo Sosa Ortiz, está lista para darle un nuevo episodio a esa fusión de dos esferas musicales.

“No ha habido un grupo que no me cuente lo que fue la música de mi papá en su vida, lo que fue en un momento dado conocerlo, es compartir algo que no se paga con nada. Tener esta oportunidad de hacer más música me hace muy feliz. Mi padre fue un músico muy querido y eso lo vivo yo hoy y lo agradezco muchísimo. Estamos reuniéndonos para recordar grandiosos temas del Príncipe de la canción”, expresó la cantante en entrevista con El Sol de México.

En el homenaje estarán presentes bandas de trayectoria en la escena nacional como La Cuca, La Lupita, La Castañeda, Rostros Ocultos, Micky Huidobro de Molotov, Rubén Albarrán de Café Tacvuba y la banda Undercover, conformada por Poncho de La Lupita, Miguel y Daniel de Los Daniels y Mauricio Clavería de La Ley.

Foto: Gabriela Cruz | El Sol de Puebla

Marysol Sosa también explicó que en Amar, querer y rockear cada banda invitada tendrá un tiempo destinado para tocar temas propios de su repertorio, y que será en el punto más emocionante de su presentación cuando los covers de José José se interpreten.

“La cartelera está maravillosa, traemos grandes bandas que tienen más de 30 años de trayectoria. Para todas ha sido hermosa la parte de recordar al Príncipe. Va ser maratónico pero interesante”, agregó.

Asimismo, ella estará sumándose por primera vez a este homenaje y al género, pues será su debut en el rock. “Me va a tocar rockear El amar y el querer. Aparte de que vamos a escuchar las grandes canciones que salieron hace 25 años, vamos a escuchar más música. El legado musical es inmenso y tenemos privilegio de hacer eso. Me siento emocionada. Viniendo de dónde vengo, lo mío es la balada, pero nunca estoy cerrada a experimentar más cosas” comentó.

Por otra parte, Marysol Sosa recordó que la reacción de José José al escuchar por primera vez sus canciones en otros ritmos y con las voces de otros artistas fue de agradecimiento a los intérpretes que en aquel momento participaron en Un Tributo (a José José), entre ellos Julieta Venegas, El Gran Silencio, Maldita Vecindad y Aleks Syntek.

El público podrá asistir al concierto Amar, querer y rockear este 19 de agosto en el Frontón México a las 20:00 horas. Los boletos están disponibles a través del sistema Fronticket.