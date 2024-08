Marshmello y Armin van Buuren, los primeros artistas confirmados del Festival Internacional del Globo 2024

El Festival de Festivales se prepara para una noche histórica el próximo 16 de noviembre de 2024, con la participación de dos gigantes de la música electrónica: Marshmello y Armin van Buuren. Este evento promete ser una experiencia sin precedentes para los fanáticos del género.

Marshmello, el enigmático artista y productor que ha revolucionado la música electrónica con su icónico casco blanco, continúa dominando las listas de éxitos globales. Nominado al Grammy y conocido por colaboraciones estelares con artistas como Juice WRLD, Halsey, Khalid, Demi Lovato, y recientemente con la agrupación mexicana Fuerza Regida, Marshmello ha acumulado impresionantes cifras en streaming, con 16.8 mil millones de reproducciones en Spotify y más de 68 millones de oyentes mensuales. Su sencillo "Numb" junto a Khalid fue nominado como "Canción del Verano" en los MTV Video Music Awards 2022 y su álbum en español "Sugar Papi" ha captado la atención de sus seguidores hispanohablantes.

Por otro lado, Armin van Buuren, nacido en Leiden, Países Bajos, es una leyenda viva del trance. Desde sus inicios en la música, cuando gastaba su dinero en discos y experimentaba con mezclas en una computadora que su madre ganó, Armin ha cimentado su nombre como uno de los DJs más reconocidos y premiados del mundo. Nominado al Grammy por "This Is What It Feels Like" en 2014 y ganador de múltiples premios como productor y DJ, Armin ha sido catalogado como el número uno del mundo por la revista DJmag en cinco ocasiones. Su pasión por la música va más allá de un hobby; es una forma de vida, como él mismo expresa: “No es solo amor por la música, es mi pasión. Va más allá de gustar y de ser un pasatiempo. Es una forma de vivir.”

La noche del 16 de noviembre de 2024, el Festival de Festivales se llenará de vibraciones electrizantes con las actuaciones de estos dos titanes de la música. Los boletos ya están disponibles en www.eticket.mx y en diversos puntos de venta en México. Durante la FASE 1, los boletos están a la venta a precios más accesibles en comparación con ediciones anteriores.

Además del espectáculo musical, los asistentes podrán disfrutar de amaneceres impresionantes con más de 200 globos aerostáticos y una variedad de sorpresas adicionales.