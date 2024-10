Mario Aarón Romero: un enfoque innovador para el bienestar canino

El comportamiento de los perros ha sido durante mucho tiempo objeto de enfoques simplistas, con comandos básicos como "quieto", "sentado" y "ven" utilizados como soluciones universales. Sin embargo, estos métodos a menudo no logran abordar la complejidad inherente al comportamiento canino. Mario Aarón Romero ha dedicado su vida a desmitificar estas prácticas, introduciendo un enfoque más profundo y consciente en la modificación de conducta canina. Para él, el adiestramiento canino no se trata solo de comandos, sino de entender y atender las verdaderas necesidades del perro y de su entorno familiar.

Más Allá de los Comandos Básicos

En el mundo del adiestramiento canino, muchas veces se tiende a trivializar la conducta de los perros, aplicando fórmulas estándar para problemas complejos. Romero compara esta mentalidad con ofrecer una solución única para personas con diferentes problemas emocionales, como sugerir yoga tanto para alguien con ansiedad como para alguien con depresión. "Es absurdo pensar que un enfoque único puede resolver los problemas de todos los perros", comenta con firmeza. La realidad es que cada perro es un individuo con su propio conjunto de emociones, experiencias y necesidades.

Este enfoque superficial, que se encuentra tan arraigado en la industria del adiestramiento canino, tiene el potencial de causar más daño que bien. Según Mario Aarón, muchos "expertos" no están capacitados adecuadamente para comprender la verdadera profundidad del comportamiento canino. "Es común ver a perros que han pasado por varios cursos de adiestramiento y terminan peor emocionalmente que antes", explica. Estos métodos, a menudo despersonalizados y rígidos, ignoran las particularidades de cada animal y no consideran factores clave como el entorno familiar, las interacciones sociales o los traumas previos.

La Educación de los "Expertos": Un Problema Profundo

Uno de los mayores problemas que Mario Aarón identifica es la falta de formación adecuada para los adiestradores. Muchas veces, estos profesionales carecen de las herramientas necesarias para abordar los problemas serios de comportamiento. "Muchos adiestradores reciben una educación superficial, centrada únicamente en enseñar comandos básicos, sin profundizar en las verdaderas causas del comportamiento problemático", señala. Esto no solo perjudica a los perros, sino que también frustra a los dueños, quienes invierten tiempo y dinero en soluciones que no funcionan o, en el peor de los casos, empeoran la situación.

Los casos más graves, según Mario Aarón, son aquellos en los que los "expertos" sugieren medidas drásticas, como sacrificar al perro, alegando que es irrecuperable o que no es apto para la convivencia familiar. Estas decisiones, tomadas sin una evaluación adecuada, pueden tener consecuencias devastadoras tanto para los animales como para sus dueños. "Es inaceptable que alguien sugiera el sacrificio de un perro sin entender realmente su situación", comenta con indignación. "Estas personas están jugando con la vida de los animales y la estabilidad emocional de sus dueños".

Cambiando la Narrativa: Un Enfoque Centrado en la Familia

Para Mario Aarón, la solución a estos problemas no reside únicamente en entrenar al perro, sino en trabajar con toda la familia. "La mayoría de los problemas de comportamiento que vemos no son culpa del perro, sino resultado de una falta de entendimiento por parte de los dueños", explica. Los dueños, muchas veces, interpretan el comportamiento de sus perros desde una perspectiva humana, lo que genera confusión y frustración cuando el perro no responde como ellos esperan.

El enfoque de Mario Aarón se centra en capacitar a los dueños para que comprendan las verdaderas necesidades de sus perros. "Los perros necesitan un guía, alguien que les establezca límites y los cuide", explica. Este enfoque holístico, que combina la modificación de conducta con la educación del dueño, es lo que distingue a Mario Aarón de otros profesionales en el campo. "No se trata solo de enseñar comandos; se trata de crear un ambiente donde el perro y el dueño puedan convivir de manera armónica y saludable", afirma.

Profesionalización del Adiestramiento Canino en México

Además de su trabajo con perros y familias, Mario Aarón está comprometido con elevar el nivel de profesionalismo en la industria del adiestramiento canino en México. Junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la red CONOCER, está desarrollando un proyecto que certificará a los adiestradores y evaluará sus competencias. Este esfuerzo busca garantizar que los profesionales del adiestramiento canino estén debidamente capacitados para abordar las necesidades tanto de los perros como de sus dueños.

"Es fundamental que los adiestradores reciban una formación adecuada. No podemos seguir permitiendo que personas sin preparación adecuada trabajen en este campo, porque el precio lo pagan los perros", enfatiza Mario Aarón. El proyecto con la SEP y la red CONOCER establece un estándar de calidad que asegurará que los futuros adiestradores estén equipados para trabajar de manera ética y efectiva.

Un Futuro Brillante para el Bienestar Canino

El trabajo de Mario Aarón Romero está marcando un antes y un después en el adiestramiento canino en México. Su enfoque centrado en la familia, combinado con su compromiso con la educación y la profesionalización de los adiestradores, está transformando vidas, tanto de perros como de humanos. "La modificación de conducta canina no es solo una cuestión de disciplina; es una oportunidad para fortalecer el vínculo entre el perro y su dueño", explica.

Al final del día, el mensaje de Mario es claro: cada perro es único y merece ser comprendido y tratado con respeto. "Mientras más nos eduquemos, mejores tutores seremos, y, por lo tanto, tendremos perros más felices y equilibrados", concluye con esperanza. Gracias a su dedicación, el futuro del adiestramiento canino en México se vislumbra más prometedor que nunca.

Mario Aarón Romero ha lanzado su nuevo libro "Cómo entender a tu perro sin morir en el intento", disponible en Amazon. En esta guía, Mario ofrece consejos prácticos y accesibles para mejorar la relación entre dueños y perros, abordando problemas de comportamiento comunes. Con un enfoque claro y directo, el autor proporciona estrategias útiles para entender mejor a las mascotas y fomentar una convivencia más armónica.