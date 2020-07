Marcus Lemonis empodera a mujeres en los negocios en "El socio"

“Yo creo que las mujeres son más inteligentes que los hombres, siempre he creído eso. Quiero dejar en claro que esto no significa que los hombres no sean listos, yo soy un hombre y me considero listo, pero no soy más listo que las mujeres que me rodean”, fueron las palabras de Marcus Lemonis, al ser cuestionado en entrevista telefónica sobre el giro que tomará en esta nueva etapa la serie El Socio, en la que hace una apuesta fuerte por colocar al género femenino en el mundo de los negocios.

“Esta nueva temporada es acerca del poder femenino, las mujeres tienen una lucha muy grande para tener una oportunidad y que los inversionistas apuesten en ellas, situación que no sucede con tanta frecuencia en los hombres. Muchas de las mujeres, especialmente aquellas que son madres, tienen una sensibilidad especial con la manera en que resuelven problemas, jamás permiten que su ego entre en juego”.

Para continuar con su legado de enseñanza, en esta nueva temporada, Lemonis seguirá demostrando a los emprendedores de todo el mundo que las situaciones complicadas se pueden resolver aunque se esté al punto del quiebre. “Es importante para mí empezar a evolucionar mi propio propósito y darle a las personas una oportunidad. Esta ocasión resaltamos la acción de hacer el bien para los demás teniendo la seguridad que cada uno de los que están inmiscuidos tengan la pasión y el compromiso por sus negocios”, aseguró el conocido inversionista, para después confesar que no todo es estrategia en los negocios, hay ocasiones en los que hay que dejarse llevar por la intuición.

“Me guío en un par de cosas, la primera: mi curiosidad para aprender de aquella industria que quiero entender mejor y la segunda es la historia y el propósito detrás de los dueños de los negocios. Es muy importante plantearte, ¿por qué quieres estar en este negocio?, ¿por qué los estas ayudando?, ¿cuál es tu motivación?.

Finalmente, Lemonis recalcó que para aquellos que disfrutan las historias de motivación, esta temporada tendrá algunas muy entrañables.

“Mostramos la historia de un padre y su hijo, que abrieron un negocio con el dinero que recibieron de parte del gobierno, cuando la madre y esposa murió el 9/11, en el acto terrorista. La razón por la que dije sí, es porque el propósito de su negocio y la razón por la que ellos querían seguir y no perderlo, significaba mucho más para mí que el negocio en sí”.

El Socio, con Marcus Lemonis, se transmite a través de History Channel los sábados a las 23:30 horas.