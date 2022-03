Marco Méndez llega sin escrúpulos, adicto al juego y al alcohol en Amor Dividido

Con un impresionante cambio de look se puede ver ahora al actor Marco Méndez en la telenovela Amor Divido en su papel de Valente, un hombre carente de escrúpulos, vividor, manipulador y adicto al juego y al alcohol.

La galanura y pulcritud de Marco Méndez quedaron a un lado para personificar a Valente, con cabello y barba larga y a quien no le importa vivir de prestado, mendigando entre sus pocos amigos y engañando a la gente, para conseguir dinero y mantener su vicio por el juego y el alcohol.

Marco Méndez comentó para OEM Guanajuato que cuando fue invitado a participar a este proyecto y después de leer el guión aceptó de inmediato pues sale un poco de su zona de confort.

El actor nacido en Uruapan Michoacán ha demostrado su talento a lo largo de su carrera profesional y no le importa perder el “glamour” para lograr un buen trabajo.

Marco Méndez por el momento tiene puestas sus energías en este proyecto en el cual comparte créditos con grandes actores como José Elías Moreno, Arturo Peniche, Gabriela Rivero y que es protagonizada por Gabriel Solo y Eva Cedeño.

Amor Divido, producción de Angelli Nesma, una historia de amor en el que la migración jugará un papel muy importante.

Un joven que ha participado en grandes proyectos de cine y televisión asegura que sus canas han sido ventajas y desventajas en su carrera, algunos le han ofrecido papeles que no corresponden a su edad y otros más le han pedido que se las deje. “Una vez me las pinté y acudí a un casting y cuando me vieron me dijeron por qué te quitaste las canas y me quede fuera del proyecto” platicó.

Ahora con este look el actor debe usar cubrebocas especiales para gente con barba larga.

En otro tema el michoacano dijo que la pandemia lo obligo a encerrarse y viajó a Michoacán para estar junto a su familia, “después de muchos meses ahora todos estamos vacunados y podemos retomar nuestras actividades, pero yo si me decidí por el encierro” refirió.