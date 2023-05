Manlo sigue cosechando éxitos

De origen capitalino, el dj y productor Manlo se ha caracterizado por su constancia en la música, con una base house mezclando una basta cantidad de ritmos que nutren su música con un estilo propio, desde ritmos funk, pop y solos de guitarras con el beat bailable que no puede faltar en cada uno de sus tracks.

La escena de la música electrónica ha favorecido de manera positiva la carrera del dj, pues a su corta trayectoria ha logrando estar en el radar de muchos. Desde sus primeros años como dj, siempre ha estado activo en la búsqueda de oportunidades para mostrar su habilidad en los decks y mezcladora para hacer crecer su audiencia. Su estilo y energía en el escenario lo han llevado a colaborar con otros artistas como Danny Belda, Itziar, Patricio Loustalot, Maya León y F-MACK y recientemente cerrar un escenario de los festivales de música electrónica más importantes del mundo, nada mas y nada menos que el Electric Daisy Carnival en su edición mexicana.

Estando a la vanguardia con sus producciones musicales y sonido, Manlo estrena un nuevo sencillo llamado "Can You Feel the Light?" primer sencillo del año, interpretada y coescrita por Danny Belda. La pista está llena de ritmos vibrantes y melodías emocionantes que hacen que la gente se mueva y se sienta conectada a través de la música.

Can you feel the light? transmite como poco a poco vas encontrando tu camino en la vida, donde el amor y las ganas de vivir pueden más que cualquier otra cosa. La canción es música pop/dance (en 120bpm) que va subiendo de energía conforme va corriendo la pista, haciendo a cada beat único hasta llegar al clímax en el último “beat”. Es una canción fresca, bailable y que te provoca conectar contigo mismo y los demás.

El sencillo ya se encuentra en plataformas digitales y en YouTube Music, también no se olvides de seguirle la pista en sus próximos shows.