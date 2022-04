Maite Perroni explora el género del thriller a lado de Mauricio Ochmann

Maite Perroni se siente muy orgullosa del trabajo del talento mexicano en cine y televisión, y asegura que ese buen ejemplo les ha abierto las puertas a los actores para destacar en el extranjero.

Ahora lleva esa bandera de orgullo latino a Europa, al participar en la película Sin ti no puedo, una coproducción entre México y España, donde además explora el género del thriller.

"Era una historia que nos retaba a hacer algo diferente, que se sale de lo comercial y de la comedia romántica, del chiste. Se sale de lo que estamos acostumbrados a hacer, nos arriesgarnos a hacer algo completamente diferente", compartió en entrevista.

La cinta, que estrena este 21 de abril en salas de cine, fue dirigida por la española Chus Gutiérrez, y sigue la historia de David (Mauricio Ochmann), un empresario cuya vida se ve afectada cuando su hermana Blanca (Maite Perroni), regresa inesperadamente, luego de haber cumplido una condena por presuntamente haber causado el incendio que mató a sus padres.

Para la también cantante resulta interesante incursionar en este tipo de historias, que se alejan del género de la comedia romántica que predomina en el país, pues suele tener resultados positivos cuando toma ese paso.

"Cuando te arriesgas te das cuenta que vale la pena, en mi experiencia las veces que he tomado riesgos es cuando mejores resultados he tenido. Cuando he apostado, he dado giros y he visto cómo hay una réplica desde un lugar de interés, de asombro o de sorpresa".

SE PREPARA PARA UN NUEVO CAMINO

Maite ya está afinando los detalles de su debut como productora, para la plataforma Pantaya, con la cual firmó un acuerdo a finales del año pasado. Sin ofrecer detalles sobre los contenidos que prepara, se dijo muy orgullosa, y lista para explorar esa faceta.

"Con los años vas aprendiendo, y nutriendo tu experiencia. Cuando estás en un set lo ves todo, aunque no por eso quiere decir que ya sepas hacerlo, pero aprendes muchas cosas. Contando con un equipo de gente con experiencia y ganas de seguir haciendo contenido vamos a poner toda la energía, y vamos a sacar proyectos que generen una conversación, y provoquen algo al espectador", finalizó.

A lo largo de su carrera como actriz, Maite ha participado en exitosas producciones como Rebelde, El juego de las llaves y Oscuro deseo, que con su segunda temporada se convirtió en la serie original de habla hispana de Netflix con más visitas en sus primeras cuatro semanas, al registrar 35 millones de reproducciones.

Gracias a ello ha experimentado en carne propia la forma en que el público reacciona al auge de contenidos que tienen hoy en día, y agradece empezar este nuevo camino en una industria.

"Vivimos un momento donde se están dando muchas oportunidades con el contenido que se está produciendo para las plataformas, la televisión y el cine. Cada vez se abrirán más puertas donde vamos a poder hacer sociedad con distintos países, productoras, ya el idioma no importará, sino lo que contemos y queramos comunicar", finalizó.