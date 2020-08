Magneto, ahora volarán en concierto por streaming

Luego de que el cierre de fronteras y la situación de incertidumbre por la actual pandemia obligaran a Magneto a reprogramar su presentación online agendada originalmente para el primero de agosto, hoy la situación suena tremendo para la agrupación y se preparan para entregarse a su público.

“En este show vamos a darle una experiencia completamente diferente al público, hicimos seis versiones nuevas de canciones que tenemos 20 años de no cantar, que son bastante conocidas. Vamos a estar todos totalmente en vivo y será algo muy íntimo, muy padre” dijo Tono Beltranena en entrevista telefónica

Esta vivencia que será realmente cercana a los fansa través de la plataforma de Econcerts, promete no parecerse a ninguna otra que haya dado Magneto con anterioridad; quienes adquieran sus accesos a través del sistema súper boletos, tendrán la oportunidad de vivir un meet & greet y una after party con los integrantes de esta banda que apoyará con las ventas de este show a los héroes de la salud.

“Normalmente en los meet & greet, pasabas, te tomabas la foto y no había oportunidad de hablar. En este caso, sí vamos a estar ahí muy presentes, platicando con todos y dedicándoles por lo menos un momentito de tiempo para que logremos convivir realmente”, aseguró Beltranena.

El cantante asegura que a pesar de un largo periodo sin ver físicamente a sus compañeros, la tecnología ha jugado un papel importante para mantenerlos unidos y que lleguen a este día como si nada los hubiera separado.

“Tenemos seis meses de no vernos, nos hemos reunido vía zoom como lo hace todo mundo y la verdad se siente un gusto poder platicar como hermanos, como familia que somos, porque nos queremos y preguntar no sólo por los seres queridos, sino contar un poquito cómo ve cada quien la situación actual y planes del futuro, pensar en qué cosas pueden venir para nosotros”, compartió el artista.

En esta plática, Tono Beltranena, habló sobre su actual estado de salud, ya que hace algunas semanas sufrió un accidente mientras practicaba ciclismo de montaña, asegurando estar listo para el concierto. “Cortaron un árbol y quedó escondido en la maleza, pase muy cerca de éste, porque no se veía, lo confundí con la maleza y salí volando, me quebré la clavícula, me tuvieron que operar, pero yo soy tipo IronMan y me recupero rapidito”, aseguró el intérprete.

El ídolo del pop dejó entre sus planes pendientes, la gira de conciertos Boy Band Experience, confirmando que no fue cancelada sino reprogramada, para compartir con otras agrupaciones como Mercurio, MDO, Kairo, Tierra Cero, Ragazzi, Ex UFF, M5, y Los Hijos de Sánchez.

“Realmente yo no logré convivir nunca con ellos más que de lejos, así que va a ser algo nuevo, cuando vivimos es experiencia sólo con Mercurio, aunque no me lo creas y pese a que éramos de la misma casa, nunca tuvimos la oportunidad de convivir, pero hoy seguimos siendo como hermanos y al final la familia crece, va a estar increíble poder conocer a varios amigos nuevos”, subrayó.