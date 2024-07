“Mad about you” a la mexicana: Regina Blandón y Memo Villegas presentan una historia actual y divertida

Regina Blandón y Memo Villegas consideran que la televisión y la comedia están en constante evolución, por lo que al momento de adaptar una historia que data de años atrás, es necesario alejarse de esa idea original, y adecuarla al contexto actual.

Esa es la fórmula que implementaron para actuar en la versión mexicana de la serie “Mad about you”, que se transmitió en Estados Unidos entre 1992 y 1999 y protagonizaron Helen Hunt y Paul Reiser.

“Enloqueciendo contigo”, dirigida por Magaby García y Salvador Suárez, se centra en la vida de una pareja recién casada en la Ciudad de México en la actualidad.

“No vi la serie de los 90, no era fan en ese momento ni la revisé ahora, pero todo cambia. De entrada es un idioma distinto, los chistes por país son distintos, 30 años después una dinámica de pareja cambia totalmente, no dudo que haya chistes reforzados en el rol de género, que hoy día ya no van por ahí”, dijo Memo Villegas en entrevista con El Sol de México.

Por su parte, Regina Blandón destacó que esta nueva historia se apega al estilo de la comedia de situación, aunque evitando generar chistes a costa del otro, así como usar la misoginia o la homofobia para hacer reír.

Según explica, todo se basa en valerse de la vida cotidiana para provocar la risa, y con ello también buscan que el público empatice con los personajes, y se adentre más en la historia.

“Es la ventaja de la comedia, porque hay cosas de las que queremos hablar y así entran mucho más fácil. Estás viendo y te puedes sentir identificado, está muy bien pensado y bien escrito, además de que nos dejan proponer mucho”, señaló la actriz.

Memo Villegas agregó que personalmente se enfocó en el “delivery” de sus diálogos, pues considera que eso es un punto clave de una sitcom. Afirmó que uno de sus mayores referentes para lograr esto fue Mario Moreno “Cantinflas”.

“Es por cómo entregaba las frases, su humor sobre todo, más allá de las situaciones que eran muy chistosas, el 90 por ciento era cómo lo entregaba él. Era una comedia que además tampoco hacía mofa de nadie, de ninguna minoría, de hecho se burlaba más bien del poderoso y del abusador”, apuntó.

TOMAN EN CUENTA SU OPINIÓN

Los actores compartieron que durante las grabaciones han tenido la posibilidad de dar sus impresiones sobre los diálogos, y asegurarse de que la historia vaya acorde a los parámetros de respeto que se buscan.



“Es un sentido común muy padre, que no siempre sucede, a veces dos personas no están de acuerdo, o chocan, y aquí, hablando que estamos en el 95 por ciento de las escenas, pareciera que estamos de acuerdo con lo que ya no es chistoso”, declaró Memo.

Regina platicó que antes de grabar cada escena deliberan sobre los posibles cambios que se pueden hacer, y afirma que los directores han tenido mucha apertura a sus ideas, para conservar el humor, pero sin ofender a nadie.

“Enloqueciendo contigo” llegará a las pantallas del canal de paga Sony Channel próximamente.