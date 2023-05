Luis Miguel agota boletos de preventa en menos de una hora en León

León, Gto. (OEM, Informex).- Con problemas de conexión por saturación de usuarios que luchaban por adquirir sus boletos para el concierto de Luis Miguel en León, el próximo 5 de diciembre, arrancó la preventa exprés que duró 40 minutos.

COMO PAN CALIENTE

A las 10:00 de la mañana, hora que se tenía programada iniciará la preventa, ya ningún usuario podía ingresar a la página oficial del cantante.

Esta fue la oportunidad para los clientes de Santander que contarán con cualquier tipo de las tarjetas de crédito, estarían habilitadas para la compra de boletos este 16 y 17 de mayo, de acuerdo con la institución bancaria, en la compra los clientes podrían aplicar 3, 6 y 9 meses sin intereses.

COMO PAN CALIENTE

Se repitió la historia de la venta VIP, pocos fueron los que pudieron adquirir sus boletos, para la preventa se puso como límite 4 boletos máximos.

Luis Miguel, se volvió tendencia en redes sociales por las constantes quejas de los cibernautas, pues la página colapsó a las 10:00 de la mañana y ya no se pudo restablecer.

Las personas que hicieron fila virtual desde las 8:00 de la mañana fueron quienes seguían con la lucha para conseguir sus boletos.

SE AGOTA PREVENTA

Más tardaron en anunciar la preventa, que en acabarse las localidades para esta fase de venta. Mientras miles de usuarios se unían a las quejas en redes sociales, SuperBoletos anunció a las 10:40 am los boletos de la preventa agotados, con este mensaje “agradecemos tu paciencia, lamentablemente los boletos disponibles para esta preventa se han agotado”, en León, Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Morelia y Guadalajara.

SE QUEJAN

Las redes sociales explotaron con el inconformismo de quienes no pudieron realizar su compra: “Esperando una hora para entrar y se cayó la página de funticket para comprar los boletos de Luis Miguel, no entiendo si no tienen la infraestructura porque lo hacen”, “Si eres revendedor y estás haciendo fila para Luis Miguel, eres estorbo de quinta”, “Pues no que nadie tenía Santander”, “Las 155035 personas enfrente de mí para comprar boletos para Luis Miguel”, son algunos de los comentarios que se puede leer en Twitter.