"Los mensajes" de Xavi Jordan, la nueva revelación musical

‘Tus Mensajes’ es el sencillo con el que Xavi Jordan incursiona en el ámbito musical, bajo la producción de Distobal y grabado en Miami. Todo surgió a raíz de un momento complicado en una relación del pasado lo que la llevó a escribir el tema, el cual cuenta con casi 100k streams en Spotify.

Y es que para Xaviera Paulina Jordan Jarrin mejor conocida en el mundo de la música como Xavi Jordan cada uno de sus letras está basada en experiencias que vivió en carne propia. Desde temprana edad ha tocado diferentes instrumentos, además de tomar clases de coro y participar en eventos escolares ya sea como cantante o bailarina.

Gracias a la oportunidad que tuvo de poder trabajar con el productor Miguel Arguello, pudo cumplir su sueño; grabar su primer sencillo.

“Me inspiran mucho Dj's como Black Coffee, Peggy Gou, Tom & Collins, así como Alejandro Fernández, o Thalia. Por eso siento que mi música es algo diferente. Una mezcla de Electro con urbano.

Mi objetivo en la música es dar a conocer mi arte. A mí siempre me ha gustado la electrónica y a la vez música urbana, por eso lo que yo hago, hoy en día, es una combinación de ambos géneros. Mi sueño es poder estar en un festival electrónico no cómo Dj sino como cantante de electrónica-urbana. Siento que el cielo es el límite así que no podría decirles hasta donde tengo planeado llegar”, declaró.

México de mis amores

Uno de sus más grandes sueños es pisar México, ya que es un país en donde tiene muchos seguidores y varios de sus artistas favoritos son mexicanos.

“Me gustaría cantar en México y hacer shows. Hoy en día la música, en la escena mexicana, es muy variada. Hay muchos nuevos artistas rompiéndola. Puedo decir que agarro inspiración de cada uno de ellos”, finalizó.