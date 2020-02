Los Fernández apadrinan a Omar Chaparro en su carrera como cantante

De admirar como pocos a Pedro Infante, Omar Chaparro pasó a convertirse en él para uno de los retos más grandes de su carrera, la película Como caído del cielo, en donde interpreta al cantante más querido de México y se convierte en uno, lanzando así su primer álbum de estudio homónimo, con el soundtrack de la cinta.

“Yo soy fan desde que era muy chiquito, lo estaba deseando y añorando tanto que lo mejor lo atraje”, explicó Chaparro en conferencia de prensa sobre cómo llegó a él dicho proyecto, que, pese a la inmensa presión de enfrentarse a una figura tan importante en la historia del país, encontró en el personaje su propia voz y un nuevo impulso para una nueva faceta.

“Lo mejor que me dejó Pedro Infante es que llegó a derrumbar todos los miedos de atreverme a cantar. Me tomó de la mano y me dijo atrévete, y si te sirvo yo como vehículo para encontrar tu estilo, aquí estoy”, contó el actor quien asegura que a raíz de dicho papel disfruta más cantar.

Su reinterpretación de las canciones más conocidas del fallecido cantante mexicano como Amorcito corazón o Yo no fui, le valieron además la admiración de personajes como Vicente y Alejandro Fernández, quienes asegura lo felicitaron por el trabajo que había realizado en la cinta tanto a nivel histriónico como vocal.

“Para sorpresa mía, el señor (Vicente) también vió la película, me felicitó, me dijo que cantaba bien bonito y estuvimos platicando como una hora”, narra Chaparro sobre su encuentro con uno de los exponentes más importantes de la música ranchera.

Para su presentación con Camila en los próximos conciertos del dúo por Estados Unidos, Chaparro platicó que Alejandro Fernández le regalará un traje de charro. “Le dije, no sé si vestirme de charro, y me dijo, si vas a hacer las cosas hazlas bien, y me mandó a hacer un traje de charro donde se hacen los trajes”.