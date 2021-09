“Los días francos” primer protagónico cinematográfico de Stephanie Salas

La actriz y cantante Stephanie Salas estuvo de visita en Irapuato en el estreno de la película “Los días francos”, que se realizó en el marco de la vigésima cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF).

La actriz es la protagonista de la cinta “Los días francos”.

La cinta es el primer protagónico cinematográfico de la nieta de la diva del cine mexicano Silvia Pinal, quien dijo en entrevista con los medios de comunicación que el filme representó para ella una aventura maravillosa que le llegó a los 50 años, que se logró gracias a los actores y a todos los involucrados.

Al hablar de la creación de su personaje, señaló que “fue un trabajo arduo entre el director Ulises Pérez y yo, bastante teatral, porque la mayoría de los actores son de teatro. Eso estuvo muy padre, hicimos mesas redondas de todos los personajes, lecturas y finalmente salió lo que queríamos ver dentro de la historia de la película”.

La cinta maneja tanto ficción como realidad, porque ella también está muy metida con el personaje, es algo de lo que Ulises Pérez Mancilla vio en ella, esa capacidad de interpretar, ya que puede estar arriba, puede estar abajo o puede ser la vida misma.

Sobre las satisfacciones que le han dejado los días francos, dijo que “estoy muy agradecida a raíz de la pandemia, estoy doblemente agradecida de poder estar por fin en una pantalla de cine y en este estreno en el momento adecuado”.

Acerca de la inspiración en el papel como madre resaltó: “A mí me gusta y siempre lo he hecho, aprovecho y me agarro de los personajes para dejar de ser Stephanie Salas, no me gusta entrar en los personajes y ser yo misma porque siento que no estás construyendo algo y está aburrido ser tú misma”.

Entonces con la experiencia personal que adquirió y le agregó al personaje de “Amanda” para darle vida sin ser ella y sin agarrarse de sus propias experiencias, porque ella puede hablar que ha vivido cosas muy distintas, pero cuando lo vez en la película son situaciones diferentes que no hablan de una mujer habla de todas las mujeres y para ella el personaje de Amanda son todas las mujeres reflejadas en Amanda.

Algo que le marcó a la reconocida actriz la película no es fácil a lo que se enfrenta en el filme, y esas inconsistencias del personaje le dejaron huella, ya que la hicieron ponerse en los zapatos de muchas mujeres y lo vivió profundamente durante el tiempo que duró el rodaje de la filmación.

Fueron situaciones muy fuertes y dolorosas, porque despegarse del personaje tampoco es fácil, ya que después se vive con el personaje y te va persiguiendo un rato.

En su mensaje para las mujeres expresó que cada mujer tiene una historia diferente pero todas son una misma, todas luchan y todas pueden ser madres o no, pueden ser emprendedoras, profesionistas o no, ahí está la cuestión de tú como mujer que es lo que quieres hacer, si quieres dedicarle más tiempo a tus hijos, quieres realizarte tú misma, quieres hacer las dos cosas o quieres hacer todo.

Para concluir Stephanie recalcó que “la respuesta está en que socialmente existe el apoyo a las mujeres para que se puedan realizar, puedan ser unas madres con apoyo, con cariño, felices y disfrutando de todo lo que una mujer es capaz de dar”.