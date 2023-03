Lola "La trailera": Rosa Gloria Chagoyán vivió sus primeros tres años de vida en León

No es una visita más, León es un lugar de añoranza, para Rosa Gloria Chagoyán, es hija de leoneses, los primeros años de su vida los pasó en esta ciudad.

En entrevista en exclusiva para Organización Editorial Mexicana (OEM), la cantante y actriz visitó esta casa editora para recordar que por una broma del destino no nació en León, además dejó claro que hay Lola “La trailera” para rato.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

DE ORIGEN PANZA VERDE

La historia que pocos conocen de la actriz es que su papá era gerente de un banco aquí en León Guanajuato, por cuestiones de trabajó tuvo que viajar a Ciudad de México, en compañía de su madre.

“Estando en la capital mi mamá presentó algunos dolores y se adelantó el parto, lo que hizo que yo naciera en la CDMX, mi mamá no se esperó para que yo fuera panza verde”, comentó entre risas.

Afortunadamente todo salió bien y la familia regresó a León, los primeros tres años de su vida los pasó en esta ciudad.

Su última visita a León, recuerda que fue a un palenque, pero se presentó con su show en varios municipios de Guanajuato. Cada año asiste al homenaje de José Alfredo Jiménez, visita Dolores Hidalgo.

“Lo que más me gusta de esta ciudad es el zoológico, mi papás me llevaban muy seguido y yo todavía recuerdo esas visitas”, mencionó.

DESPIDE A CHABELO DESDE LEÓN

Aprovechando su visita a la ciudad recordó otro personaje muy querido por los leoneses Xavier López: “Me siento triste, era una linda persona él y su personaje se me hacía tan auténtico, tan bonito, yo si crecí viendo los programas de Chabelo, lo lamento mucho que descanse en paz”.

Señaló que le causa una sensación de miedo ver tanta muerte en el medio del espectáculo, refiriéndose a Irma Serrano, compartió que le prestó el teatro Fru Fru para presentar la puesta de Juana la Cubana, de Ignacio López Tarso, expresó que era una persona muy maravillosa e inigualable y de Rebecca Jones se limitó a tocarse el pecho.

LOLA PARA RATO

Desde hace 40 años Lola la Trailera, llegó a la pantalla chica. Un personaje que la también cantante lo describe con magia, que el público no olvida y Rosa Gloria Chagoyán, ha inmortalizado desde su trinchera empoderando a mujeres al frente de volantes y en las carreteras.

“Nunca imaginé que mi personaje se convertiría en un tipo de heroína, yo solo quería demostrar que las mujeres podemos hacer muchas cosas”, dijo la actriz.

El éxito de su personaje lo atribuye al público, lo describe como maravilloso y añadió que 1983 era una temporada muy difícil para la mujer de mucha violencia.

“No me causa problema que me llamen Lola y no por mi nombre real. Recuerdo que me decían en todas partes ya llegó lolita, a mí me hacen feliz que me nombren así”, a Lola la lleva en su corazón por siempre.

PREPARA REALITY

En tanto a proyectos profesionales acaba de terminar la telenovela “Mi camino es amarte” con el que comprobó que sigue estando en el gusto del público.

Ahora su hijo Emilio Fernández Vázquez, es productor trabaja al lado de la reconocida productora Carla Estrada y prepara el reality show “Gigantes sobre ruedas”, donde Chagoyán será la conductora y se tratará de competencia de tráiler de México y Estados Unidos

Su esposo Rolando Fernández prepara la serie Lola 4.0, para iniciar se tiene pensado 10 capítulos, en la que el personaje principal pelea por la defensa de las mujeres contra los tratantes de blancas apoyando a los inmigrantes con las problemáticas que presentan como la falta de seguridad, aún están en tratos con plataformas y televisoras.

Rosa Gloria, es la imagen de una empresa de tráileres, además capacita a los operadores en su mayoría mujeres en el proyecto “El poder de la 57”, referencia a una carretera.

LA CITA