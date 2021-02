Little Birds rompe con los prejuicios

Rossy de Palma y Juno Temple coinciden en algo: los relatos escritos por Anaïs Nin les cambiaron la vida cuando jóvenes. La libertad con la que la escritora francesa expresaba su inquietud por el sexo a través de sus cuentos fue algo que les atrajo a ambas.

“Yo lo leí cuando tenía entre 17 y 18 años”, dice Rossy de Palma. “Y me gustó mucho, aunque la tachaban de provocadora lo que ella quería con estos relatos era descubrir quién era como mujer y que no le pusieran barreras en una época donde eso era difícil”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Juno Temple leyó los mismos relatos a la misma edad mientras viajaba de Londres a Los Ángeles, “y recuerdo que me sentí bastante abrumada por lo excitada que estaba con este libro, pero de una manera que no esperaba. Me puso completamente sobre mis talones. Definitivamente es una pieza de literatura que me abrió los ojos a una nueva forma de escribir y a lo que es el erotismo real”.

Ambas actrices ahora estelarizan Little birds, producción inspirada en los relatos de Anaïs Nin y que estrenó en México a través de la plataforma Starzplay. Ambientada en 1955, la serie de seis episodios, sigue a Lucy (Juno Temple), una joven con un estilo de vida fuera de las costumbres de la época que lucha por vivir su vida a su antojo, lo que la llevará a emanciparse de quienes no se lo permiten.

“En realidad, el programa trata de que las personas se conozcan a sí mismas y se sientan bien con ellos, incluso si no es lo que necesariamente pensaban que eran o lo que querían ser. Se trata de aprender a existir con quienes son y liberarse de cualquier tipo de trampa en la que la sociedad los haya puesto”, cuenta la protagonista.

“Little birds también se trata de cómo se suponía que eran las mujeres en 1955, y cómo los hombres gobernaban el mundo entonces; se trata de relaciones entre amantes, se trata de relaciones entre mi personaje y su familia, y se trata de perdón”, añade.

Rossy de Palma enfatiza en la importancia de retratar esa época, “que no hace tanto tiempo de eso, si lo piensan bien”, señala. “Por ejemplo, mi madre ya nos tenía a nosotros y todavía no podía tener una cuenta en el banco sola, mi padre debía firmar para que la dejaran abrir una. Entonces es una idea interesante”, añade la actriz española que interpreta a la Condesa Mandrax, una mujer “manipuladora”, como ella misma la define.

La serie filmada en Andalucia y algunas localidades de Manchester fue realizada por una producción compuesta en su mayoría por talento femenino, encabezada por la directora Stacie Passon.

Gossip Starzplay adquiere la serie Little birds

“En este caso me gustaba mucho que estuviera escrito por una mujer, dirigido por una mujer, basados en lo relatos eróticos de una mujer”, dice Rossy de Palma. “Y esto me encanta porque las mujeres estamos abriéndonos por fin y vamos a empezar a contar las cosas como las hicimos, vivimos y eso va a ser maravilloso descubrir”.

Coloridos vestuarios propios de los años cincuenta y escenarios que de inmediato trasladan a la época, son los elementos que componen Little birds, cuyo elenco también integran Yumna Marwan, Raphael Acloque y Hugh Skinner.