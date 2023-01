Lila Downs rinde tributo a la mujer mexicana

Irapuato, Gto La cantautora Lila Downs rinde un homenaje a la cultura y a las mujeres mexicanas con su nuevo material “Desde Bellas Artes México”, con el cual celebra sus 25 años de trayectoria.

Lila Downs llenó el máximo recinto con un emotivo repertorio lleno de historia, dignidad y reconocimiento por las raíces. Un sueño de muchos por fin se ve cristalizado, pues sus comienzos fueron en este lugar como estudiante de música y ahora volver bajo sus propia guía le llena de emoción y orgullo, dijo en entrevista para la Organización Editorial Mexicana en Guanajuato

En este álbum suenan temas como “Semilla de Piedra”, “Son del Chile”, “Tortolita”, “Cumbia del Mole”, “Tiembla”, “La Martiniana” e inolvidables interpretaciones como sus versiones de “Cucurrucucú Paloma”, “Llorona”, “Paloma Negra”, además de canciones en lenguas originarias como “Tirineni Tsisiki” y en inglés como “Mirror” que quedaron plasmados en el disco en vivo.

Un álbum en vivo con un show en el que participaron más de 70 personas en el escenario, entre bailarines y músicos, que incluyen el coro de niños de Faro de Oriente y La Misteriosa, banda que ha acompañado a la artista desde hace 20 años. Además pudo también acompañarse de invitados como Natalia Lafourcade y el tenor Javier Camarena, así como el poeta Mardonio Carballo.

Lila Downs dijo que el rebozo es el accesorio que nunca debe faltar en sus presentaciones, ya que lo siente como una protección al salir al escenario y es una prenda muy mexicana. En este proyecto y para esa noche especial su vestuario constó de un traje de charra en terciopelo de algodón bordado y el pozahuanco, textil mixteco teñido por caracol púrpura, añil y cochinilla, un detalle que ha estado presente en su vestuario desde sus inicios.

La también ganadora de 6 Premios Latin Grammy y 1 Premio Grammy dijo que el Jazz es un género en el que le gustaría incursionar, “es imposible no ser parte de esa música, pues el jazz para mi es una actitud sobre la música abierta y retomar influencias de todos los géneros diferentes en el mundo y plasmarlos en el trabajo, no hay límites” refirió.

Su amor por Guanajuato

Lila Downs hace casi 7 años piso tierras freseras para inaugurar el Teatro de la Ciudad y la cantante aseguró que en Guanajuato tiene alguna parte de su corazón sembrada.

“En gran parte porque mis experiencias con José Alfredo Jiménez han sido profundas y tan importantes en mi carrera, desde niña me llamaba la música del jefe mayor de Guanajuato y así he llegado a cantar a diversas ciudad como Salamanca, Dolores Hidalgo, he estado con la familia de don José Alfredo y me provoca emoción estar por allá y que el público aprecie nuestra música allá en ese gran estado tan importante de nuestro país” concluyó la cantante