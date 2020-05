Las Momias de Nazca revelarían la teoría de alienígenas ancestrales: Maussan

Desde hace más de 30 años Jaime Maussan se ha dedicado a divulgar información sobre las evidencias de vida extraterrestre. Él mismo no se define como un ufólogo –especialista en el estudio del fenómeno ovni–, sino como un periodista que ha dedicado sus investigaciones a este tema.

Su mayor acercamiento a este fenómeno vino en los años noventa, cuando al programa 60 minutos de Televisa llegaron videos del público con el registro de objetos volando en los cielos. Pero en todo este tiempo, el periodista no se había sorprendido tanto como lo hizo en 2017, cuando viajó a Nazca, en Perú, donde registró el hallazgo de unas momias de tres dedos con mil 700 años de antigüedad.

“Quizá lo que más (me sorprendió) fue cuando llevamos a esta momia llamada Josefina a realizar los rayos x porque veíamos que había algo en su vientre. Pensamos que estaba embarazada, nunca nadie de los que estábamos ahí se imaginó que íbamos a encontrar tres huevos”, dice al otro lado del teléfono.

Se trataba de una momia de 60 centímetros, define el periodista, a la cual se le practicaron estudios de ADN y tomografías, por lo que se pudo determinar que “dentro de su vientre tenía embriones que no hay nada que se les parezca en la Tierra”.

Esta investigación científica quedó registrada en Momias de Nazca, especial que History emitirá esta noche a las 21:00 horas; Maussan fue invitado junto con periodistas, médicos, biólogos, radiólogos y otros expertos para realizar un análisis sobre estos hallazgos.

“Lo que aspiro con esta presentación es llamar la atención de las autoridades, que tomen este caso en sus manos. Finalmente yo no soy un especialista, no soy un arqueólogo, soy un periodista y lo que he realizado es un reporte de todo aquello que sucedió”, dice durante la plática.

A este caso se suma el descubrimiento de otra momia llamada María, “con tres dedos flácidos, un rostro más similar al de reptiles que al de que un tipo antropoide, es decir, de mono o de ser humano. Y cuando ves a un ser así con huevos en su interior te hace pensar: ‘esto está tremendo’. Me di cuenta que estábamos ante un caso verdaderamente extraordinario, histórico”, afirma el especialista.

Esta investigación sigue activa hasta ahora, añade Jaime Maussan, quien explica que los hallazgos se encuentran en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. “Los huevos están en su posesión, esperando que pase la pandemia para continuar. Lograron hace unas semanas nuevas tomografías donde se determinó que tenían embriones y que las placas de metal que tienen en el pecho son circuitos que están en el interior de esa pieza”.

Para Jaime Maussan, este descubrimiento “viene a confirmar todas estas teorías de los alienígenas ancestrales”, de los encuentros que hubo entre seres de otro planeta y nuestros antepasados. Pero para él este es “uno de los casos que se convierte en una pieza estratégica del rompecabezas para entender que en nuestro pasado vivimos la visita”, finaliza.