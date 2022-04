La voz joven de la música: Kai Díaz

La joven cantante, Karla Díaz, mayormente conocida por sus fanáticos como Kai Díaz, desde muy joven comenzó a abrirse un lugar dentro de la música, misma que la ha catapultado a miles de oídos mexicanos y de otros países.

A sus 21 años, Kai Díaz ya cuenta con una carrera como compositora y cantante, misma que ha logrado conquistar a cientos de personas que hoy en día se han vuelto sus seguidores.

En entrevista para la Organización Editorial Mexicana, la joven nacida en la Ciudad de México, contó que desde muy joven descubrió su pasión por los instrumentos y el canto, pese a no haber nadie en su familia que se dedique a la música, a ella poco le importó para comenzar hacerse un nombre dentro de la industria.

“Fue desde muy pequeña, la verdad es que nadie en mi familia no hay músicos y cantantes, así que desde que yo tenía cuatro o cinco años recuerdo que me gusta mucho la música y me fui metiendo en todo ese rollo”, recordó.

Pese haber comenzado muy joven con su sueño, no fue a la edad de 14 años que Kai Díaz decidió tomar en serio y comenzar a luchar por su sueño, por lo que comenzó a tocar puertas en busca de una oportunidad.

“Desde chiquita soñaba mucho con las cosas y comencé a tocar muchas puertas, por lo que poco a poco se comenzaron a dar las oportunidades”, narró.

Gracias a su perseverancia, Kai Díaz logró entrar a participar en el reality de televisión “La Voz México” en donde logró ser parte del equipo de Belinda, además de mostrar una destacada participación.

Tras su participación en este programa, la cantante se alentó a sacar su sencillo, llamado, “¿Qué tiene ella?”, una canción que va más enfocada a despecho, desamor, desilusión, y que seguramente a más de alguno hizo llorar y recordar a esa persona.

Aunque su carrera va comenzando, la cantautora ya presenta una gran madurez en cada una de sus canciones, por lo que con el paso de los años la han llevado a consolidarse como una artista reconocida.

Actualmente se encuentra promocionando su tema “No Quiero + Flores”, canción que no sólo interpreta, sino que también compuso y en la cual relata una dura situación que atravesó mientras estuvo en una relación.