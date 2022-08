La mexicana Andrea Bayardo protagoniza “Malinche el musical” de Nacho Cano

MADRID. A menos de un mes del estreno de Malinche, el musical, el nuevo proyecto de Nacho Cano, el polifacético artista presentó y dio la bienvenida a la actriz mexicana Andrea Bayardo como protagonista de la puesta en escena con más expectación en este año en Madrid.

En la Casa de México en España, el compositor, productor discográfico, director de escena y empresario, quien formó parte del grupo pop Mecano, presentó a la protagonista del musical y señaló que lleva años pensando en este proyecto que es la historia de amor entre Malinche y Hernán Cortés y la fusión de sus dos mundos.

Te puede interesar: Aladdín anuncia función para personas con espectro autista

“Empecé esta historia porque yo tenía el corazón dividido entre México y España, cada vez que íbamos de gira los Mecano a México, me daba una rabia volverme, no quería volver y desde el principio entendí muy bien la magia y lo más importante de la vida en México que es lo que no se ve”, como es la amabilidad de los mexicanos o que el olor de la fruta es más potente que en muchos otros sitios.

En todos los años en que el musical ha ido desarrollándose, Bayardo es la cuarta Malinche tras su antecesora Chanel Terrero, quien representó recientemente a España en Eurovisión. “Para elegir ese puesto que tan alto había dejado Chanel, y quien nos acompañará en algunas actuaciones, qué mejor que una mexicana para representar, para mí, a la mujer más importante de la construcción de América”, señaló Cano.

Recalcó que “si nosotros pensamos quien ha sido la mujer que en su vida ha tenido más importancia y más impacto en lo que hoy define a América, con lo que es mestizaje, fusión, para nosotros celebración, porque somos dos pueblos que nos gusta celebrar y no nos gana nadie, ha sido la Malinche”.

Malinche, el musical, proyecto que Nacho Cano considera la obra de su vida, se estrenará el próximo 15 de septiembre en Madrid, con el objetivo de estar luego en México. “Como dicen en México, este proyecto tiene, tiene; no sólo ha hecho falta creatividad, talento, muchísimo dinero porque cuando lo vean, verán que las cosas que pasan ahí dentro, sólo pueden ocurrir si aparte de todo eso hay productores valientes que acompañan”, dijo.

¡Enhorabuena por tus éxitos @ChanelTerrero!✨



Toda la fuerza ahora para @MalincheMusical, de Nacho Cano, donde la artista representará a #Malinche. ¡Un elenco lleno de talento!



El estreno es el 15 de septiembre en #Madrid📍



Entradas 👉https://t.co/xY4m5VffU3#SomosEntradas pic.twitter.com/WkA1XLHf0t — entradas.com (@entradas) May 18, 2022

Aseguró que se trata de un musical complejo, con una trama grande y especial “que no se puede hacer con poco”, ya que es la historia “tremenda” de Moctezuma y Hernán Cortés que el espectador vivirá en un mundo mágico, como si un OVNI le pudiera llevar 500 años atrás y vivirla directamente.

Cano aseguró que “Malinche, el musical”, tendrá una repercusión mucho mayor a su proyecto Hoy no me puedo levantar, que estuvo, tanto en España como en México, muchos años en cartelera.

La mexicana Andrea Bayardo, quien llegó a España para participar en el musical de El rey León, afirmó que “me siento muy contenta de presentarme en este nuevo proyecto con Nacho Cano, que es una figura de la música que yo he admirado desde niña y creo que estoy viviendo un sueño.

“Llegué a España viviendo un sueño y ahora estoy viviendo otro de la mano de maravillosos compañeros, es un orgullo poder representar a mi país en una historia de amor y de encuentro entre las culturas que nos dan certeza de que los mexicanos somos mezcla, me siento súper orgullosa, súper agradecida con la vida”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Expuso que el simple hecho de ser mexicana, “hace que tenga un conocimiento de la historia amplio; la mayoría de los mexicanos somos mestizos y lo que hay que recalcar es la parte de amor, de hermanamiento”.

Como parte de la presentación del musical, la Casa de México presentó la Semana Cultural de Malinche que integra actividades gastronómicas, artesanales y literarias que buscan conocer más sobre este personaje y el contexto histórico.