La “evolución” de Karol Tapia [Video]

Irapuato, Gto.- Lo que inicio como un sueño pronto se hizo realidad, gracias a la pasión y perseverancia por triunfar en la música de Karol Tapia, quien desde muy joven encontró en la música una nueva forma de expresarse y de conquistar a miles de seguidores.

Karol es una cantante y compositora mexicana, nacida en la Ciudad de México en 1990 y quien desde muy pequeña mostró interés por el canto y la composición; sin embargo, fue hasta que cumplió 17 años de edad, que tuvo la oportunidad de iniciar sus estudios musicales, de manera formal, en la Academia de Música Fermatta.

En entrevista exclusiva para la Organización Editorial Mexicana, karol narró como fue en 2012, a los 21 años de edad, se graduó de la Licenciatura en Ejecución de Música Popular Contemporánea, al tiempo que decidió dedicarse al cien por ciento a su proyecto musical, desde ese año ha realizado una nutrida serie de presentaciones en diversos foros de la capital del país.

“Yo cuando tuve la oportunidad de elegir donde estudiar, vi que había una carrera de música y fui a ver la escuela, me gustó mucho y fue ahí donde decidí dedicarme a esto de manera formal”, mencionó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por • K A R O L • T A P I A • (@karolmusicmx)

Karol contó cómo fue que, durante el año 2013, tuvo la oportunidad de realizar un curso musical en el LCCM en la ciudad de Londres y, ese mismo año fue seleccionada para formar parte de la 2a generación del Taller de la Sociedad de autores y compositores de México.

Aunque el camino no ha sido fácil en su vida como artista, reconoce que su pasión por la música nunca la ha soltado, y eso es lo que la hace estar aquí, disfrutando y viviendo se su sueño.

“He pensado en retirarme, pero siempre ha sido de manera superficial, pues cuando me quiero alejar siempre hay algo que me hace regresar y que me detiene de la mano”, dijo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Actualmente se encuentra promocionando su segundo EP titulado "En Evolución", un disco de pop indie que fusiona diversos géneros como el rock, tango, folk y electro pop, aunque cada canción tiene una esencia única de la inspiración de Karol que logran desarrollar un hilo conductor que genera una atmósfera perfecta en este disco.