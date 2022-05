La banda británica NeonFly abrirá el concierto de Epica en León

Este 21 de mayo como parte de su “Ωmega Tour”, el grupo de metal sinfónico Epica, se presentará en el Foro del Lago en la ciudad de León y ya se supo quién será la banda que abrirá su concierto.

Se trata de la banda británica Neonfly, formada por Frederick Thunder (guitarra), Paul Miller (bajo), Willy Norton (voz) y Declan Brown (batería).

➡ La música es poderosa, ha influido demasiado en mi vida: Simone Simons

Esta será la primera vez que dicha banda se presenta en territorio mexicano, donde estarán tocando las nuevas canciones de su último álbum “The Future, Tonight”.

La banda británica tiene tres álbumes de estudio que son “The Future, Tonight” lanzado apenas el año pasado (2021), “Strangers In Paradise” producción del año 2014 y “Outshine The Sun” que fue su primer disco en el año 2011.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Neonfly (@neonflyuk)

El 11 de mayo antes de iniciar su gira por el país junto con Epica, tendrán una presentación en vivo en el programa Sonidos Siniestros Metal TV, mismo que se podrá ver a través de la página de Facebook “Aquí en mi Nezota”.

La noche del 21 de mayo, el Foro del Lago vibrará con los éxitos de Neonfly, que rockearán al ritmo de “Steal the world”, “Beating hearts”, “The future, tonight”, “Heart of the sun”, “Rose in bloom” y “This world is burning”, entre muchas otras.

La gira con Epica recorrerá nueve ciudades de México con su “Ωmega Tour”, siendo León la última escala de Simone Simons, Mark Jansen y compañía.

Después de la visita a la “Capital Mundial del Calzado” continuarán la gira mundial en Israel, Estambul y Países Bajos.