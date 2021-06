Kris Floyd prueba su suerte como intérprete

De la mano de Kris Floyd se escribieron canciones como Selfish love, tema de DJ Shake y Selena Gomez en la que participó como compositor y que fue elegido como tercer single en español de la cantante estadounidense. Pero desde hace un año, el puertorriqueño ha buscado la manera de darse a conocer con su voz.

Complicado y Código fueron los primeros temas que lanzó como cantante, y que sobrepasan el medio millón de reproducciones en plataformas digitales. Ahora Kris Floyd se prepara para lanzar su primer EP como cantante, La última vez que me viste, para el que ya presentó las canciones 7/24 y Siempre tarde.

“Esta es una transición que ha tomado tiempo, pero me gusta, disfruto lo que hago: cantar, escribir, grabar las canciones, estar envuelto en la producción, los videos. Lo difícil no es la transición de la mente creativa, es más estar al frente en los sitios a los que me he tenido que adaptar”.

Floyd inició su trabajo como cantante casi por casualidad. Viajó a Miami para encontrarse con algunos productores musicales y trabajar como compositor, así coincidió con Tainy, a quien ya conocía de tiempo atrás.

“Él nos dijo que estaba haciendo un estudio y ahí estaba el equipo de Neon16. Conocimos a un productor que me había escuchado por las canciones que había subido en SoundCloud y le puse unas canciones que tenía ahí. Yo no esperaba cantar, yo era más compositor. Y cuando escuchan una canción que puse decidieron meterla en un EP (The kids that grew up on reggaeton) que lanzó Tainy. Así empezó la relación y decidimos trabajar en eso”, recuerda el cantante.

Fue precisamente Tainy el responsable de producir su más reciente tema, Siempre tarde, el cual lanzó hace dos semanas y cuyo video ya tiene más de millón y medio de reproducciones, mientras en Spotify supera la cifra de 300 mil escuchas.

“Quería hacer esta canción desde hace tiempo pero no encontraba el tiempo para este tipo de temas, porque me gusta que lo que tiro tenga un tipo de transición. Y al lanzar Falta con Tainy y Dani Leigh abrió paso para tirar algo más movido porque antes yo hacía rap y ahora encontré el momento correcto para lanzar este tipo de temas”, comentó.

Aunque complicado, el cambio del rap a un urbano más al estilo reguetón no es extraña para el cantante, pues desde su infancia ha realizado composiciones de este tipo. “Al fin del día yo vengo haciendo esto toda mi vida, y escribo con otras personas que lo saben hacer. Me gusta hacer todo tipo de música, pero me había enfocado en una sola área. Sólo era encontrar el momento de cuánto hacerlo”, concluye el puertorriqueño.