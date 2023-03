King Clave ¡RENOVADO!

Con gran sencillez y emocionado de regresar a México, el cantautor argentino King Clave regresa para compartir sus temas con grandes de la música regional mexicana, entre ellos la banda leonesa Lirio, con quienes se encuentra grabando el video “Yo quiero tu pimpollo”.

En su visita por el bajío, el compositor de Abeja Reina hizo una pausa para visitar el Sol de Irapuato en donde aseguró que México fue fundamental en su carrera musical y hoy tiene la oportunidad de regresar y grabar al estilo regional musical.

Recientemente grabó su tema de los años 70’s “Los hombres no deben llorar” junto al grupo Estrellas de Sinaloa con Germán Lizárraga, quienes en menos de una semana de estrenarse alcanzaron casi los 2 millones de reproducciones.

El cantante regresó renovado, y con un nuevo sentimiento musical al poder compartir sus temas con más estrellas de la música popular mexicana, temas inolvidables que disfrutaron muchas generaciones.

Otro de los grandes temas que marcaron una época fue “Mi Corazón llora” que fue grabada en el año de 1975 y alcanza el millón de views en YouTube; una canción que es la historia de vida de su hermano, quien se enamoró de una mujer rica y fueron separados. Una historia que después de años tuvo un final feliz, pues formaron una hermosa familia con más hijos. Un tema que fue grabado en francés e italiano y que causó sensación en aquella época.

Y como parte de sus proyectos, también se prepara para grabar su tema “Abeja Reina” con Arnulfo López y la banda Los Traileros.

Fue parte del inicio de Luis Miguel en la música

King Clave recordó que el director musical argentino “Peque” Rosino lo invitó a México a grabar temas de compositores mexicanos, y mientras trabajaba se encontró en la disquera con Luis Rey, a quien no le querían abrir las puertas de las disqueras por considerarlo un “pesado”.

“Me lo encontré en el baño y el llevaba a Luis Miguel para que los escucharan, prometí hablar con el productor para que los recibieran; y entonces cantó una baladas y el niño mostró en cinco minutos su talento, pero era la presencia de Luis Rey, papá de Luis Miguel, lo que causaba conflicto a los productores” dijo.

En una charla entre el director musical y directores de las disqueras, fue precisamente King Clave quien dijo que deberían grabarlo y aunque tenían sus dudas, aceptaron y le pidieron prepara los temas y fue la disquera quien pidió que Luis Miguel grabara el tema “Balada para mi abuela”.

“Yo me tenia que ir a Los Angeles y le llame a mi compadre, Xavier Santos (autor) y le dije hay un niño que canta muy bien prepárale canciones y a los 3 meses me llama y me dice estamos número 1, con mi canción 1 + 1 dos enamorados con el 'pibe' que me dijiste que grabara y de ahí empezó y creció hasta el día de hoy; tuve la suerte de participar de ese momento mágico” recordó.

En ese entonces King Clave grabó los temas “Échame a mi la culpa” y “La Media Vuelta”, mismo temas que fueron incluidos muchos años después en los discos de Romances de Luis Miguel.