Karla Breu presenta su primer disco

Antes de que la cantante Karla Breu iniciara su carrera, se consideraba a sí misma una persona muy tímida. Pero gracias al cariño y apoyo de sus fans, y a la libertad que le da expresarse a través de la música, hoy en día ha roto esas barreras, y se siente lista para seguir conectando con el público.

“Siempre he tenido la música en mi vida, porque vengo de una familia muy artística, entonces he estado involucrada en todo el mundo del arte. Al principio veía a la música simplemente como medio de expresión, porque siempre he sido una persona muy reservada y se me hace difícil hablar de mis sentimientos, todo eso lo hacía mediante las canciones”, compartió.

Con tan sólo 23 años y un nuevo álbum recién salido del horno, Karla ha sido merecedora de un lugar dentro del Top 20 del ranking del sitio Monitor latino, gracias a su tema Te prometo, el cual lanzó hace tan sólo un mes.

La cantante se siente muy acogida con el éxito de este disco, el cual mezcla distintos estilos como el rock y el folk, se compone de temas que ella creó a partir de experiencias personales que tuvo, y le da mucha alegría compartir esa parte con sus escuchas.

“Cada una de esas canciones representa un momento distinto de mi vida, de lo que ha sido desde que empezó. Por eso van a poder ver temas felices, tristes, para bailar, para relajarse, porque así ha sido mi camino”.

Karla agregó que cualquier persona podrá sentirse identificada con sus letras, porque son sensaciones que todo el mundo experimenta. “Uno no siempre está en el mismo estado de ánimo. Creo que ha sido una montaña rusa de emociones, así me he sentido desde que empecé a hacer música profesionalmente, y estoy muy feliz de poder presentar estas experiencias con mi público”.

Y como promesa a ella misma, compartió que en el futuro pretende disfrutar más cada momento, y dejar atrás la costumbre de analizar de más las cosas, y simplemente dejarse llevar.

“Con toda esta pandemia nos hemos dado cuenta que las cosas hay que aprovecharlas”, dijo. “Uno no puede ir corriendo por la vida, hay que detenerse a pensar, conocerse a sí mismo y cuáles son las cosas que uno quiere”, finalizó.