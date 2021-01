Juguetón mantiene la tradición del Día de Reyes

“Es muy emocionante y conmovedor ver cómo es que a pesar de la pandemia que ha lastimado al mundo entero, la solidaridad de los mexicanos volvió a ser impresionante. A nombre de millones de niños que recibirán la magia de Los Reyes Magos, este 6 de enero, les quiero dar las gracias, porque nada nos impedirá verlos sonreír en este día”, declaró Jorge Garralda, fundador del Juguetón Un regalo… Una sonrisa.

El banderazo de entrega de la 26 edición del Juguetón, tuvo lugar a las 23:15 horas de este martes 5, en una transmisión simultánea en sus canales abiertos de Azteca Uno y Azteca Siete, a la que se unieron las señales de a+ y ADN 40, a las 22:30 y 23:30 horas respectivamente .

Bajo la conducción de Carmen Muñoz y el periodista Jorge Zarza, con el especial llegó a su fin un mes de ardua labor en la campaña; el banderazo de salida para los que Los Reyes Magos comiencen a repartir los juguetes.

El año 2020, tan complicado por el coronavirus para México y para el resto del mundo, Juguetón un regalo… una sonrisa, no se vio afectado, aunque los organizadores tuvieron sus reservas.

“Se ha logrado un magnífico resultado gracias a la solidaridad de nuestra nación y se ha demostrado que para nuestro país no hay imposibles. En esta emisión 26, la meta es lograr millones de sonrisas de los niños, y no una cifra en particular. Así, con la aportación de ciudadanos, empresas y gobierno se entregarán millones de juguetes a los niños de todo México”, manifiesta Garralda.

También se hizo saber que “este año 2021, a través de sus aliados, Juguetón dona millones de juguetes y miles de cubrebocas con una sonrisa dibujada en cada uno de ellos; mismos que se entregarán a los pequeños como requisito para recibir sus regalos. Porque a pesar de las circunstancias, la risa de los niños resonará fuerte este día de Los Reyes Magos”.

TARDEADA MUSICAL AZTECA UNO

Será a las 16:30 horas que este miércoles por sus canales de Azteca Uno y a+, cuando se transmitirá el tradicional Concierto Juguetón Un regalo… Una sonrisa, con las actuaciones de la Banda MS, La Sonora Santanera, El Payaso Cepillín, Caló, Raúl Sandoval, Tino y Alexa, Bely y Beto, Raymix, Los dos de la S, y Merengossa, para un cierre espectacular en este año de Juguetón 26 edición.

Además, el próximo sábado 9 se llevará a cabo una transmisión especial a las 10:30 horas por el canal Azteca Siete, titulada Pago de sonrisas, que documenta la repartición de juguetes por todo el territorio nacional, con retransmisión el mismo día a las 16:00 horas por la señal de a+.