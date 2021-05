Joss Favela presenta su nuevo disco, Llegando al rancho

“Soy lo que soy con la música regional mexicana. Éste álbum es muy personal y de mis raíces”, así define el cantautor Joss Favela las canciones de su tercera producción discográfica, Llegando al rancho; “se lo dedico y regalo a mis padres y a la gente con quien vivimos. Y las canciones de amor y desamor, van con dedicatoria a una señorita”.

El cantautor sinaloense nominado al Grammy y al Latin Grammy, único artista del regional mexicano que ha pisado el Madison Square Garden de Nueva York en el show de Año Nuevo en 2020, explica que éste ha sido el proyecto que más ha disfrutado.

“Disfruté el proceso a diferencia de mis dos anteriores materiales, no es que sienta que se armó la cosa, al contrario voy en plano ascendente y creando música. Es un disco muy personal, no lo hubiese hecho así en otro momento hasta ahora que me siento más tranquilo y porque me nació”.

Al rememorar Favela que a la edad de 13 años dejó el nido paterno para vivir en la Ciudad de México, señaló que a sus 30, de vuelta en la casa familiar, “no me veo cantando otra música que no sea la regional, es algo que me acompaña, que me gusta, no me veo haciendo otra cosa. Mi papá de toda la vida es de botas y sombrero, igual mi abuelo. Vivimos igual, vivimos donde mismo, hacemos las mismas cosas y nos dedicamos al ganado”.

De sus nuevos temas habla de El alumno, en dueto con el colombiano Jesse Uribe, a quien considera uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana y de Tu adiós con tequila. “Los temas de amor y desamor casi siempre son experiencias que vivo. Yo siempre digo que el rimar no me parece que sea el verdadero néctar de las canciones, porque el sentimiento debe estar coludido”.

Con una trayectoria en la composición de casi 20 años, Joss Favela acepta que la vivencia de salud y el encierro por el Covid-19, sí cambió su perspectiva de la vida: “Ha cambiado sobremanera mi vida, pero sobre todo se lo adjudico mitad y mitad a estos dos hechos. Una parte a la pandemia y la otra al existencialismo porque llegué a la edad de 30 años.

“Y no hablo de la edad por la añoranza de tener 20. Fue durante este proceso que hice este disco y es la ventana de mi nueva etapa como otra persona, por eso el álbum es especial porque toco el tema de las raíces, de mi gente que quiero, es el lugar que más a gusto estoy en Sinaloa. Sí cambié de mentalidad, me ha hecho valorar las cosas sencillas, de por sí soy muy familiar, pero ahora atesoro más a mis padres.

“He vivido una montaña rusa de emociones y sentimientos, momentos que no escribía y otros que sí, que le dediqué tiempo a los caballos, cada quien cuenta cómo le va en la feria. A todos nos dio Covid, mis padres ya no son chamaquitos, tienen 70 años, en ellos está todo correcto. Me siento afortunado y bendecido por Dios”.

Joss Favela, está en espera de la reactivación de los eventos presenciales y retomar sus presentaciones, para las que se dice listo.