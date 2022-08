Josepe el Demente estrena nuevo tema “El Makinon 2”

A través de su Instagram el cantante chileno dio a conocer su nuevo remix llamado “Makinon 2”, el videoclip se estrenará el 3 de agosto en todas las plataformas musicales, sabremos que será un éxito pues, Josepe el Demente siempre viraliza las canciones.

En el adelanto del videoclip que nos presentó Josepe el Demente descubrimos los colaboradores y productores del trabajo audiovisual y musical de la canción.

El nuevo tema de Josepe el Demente será con los cantantes: Son Gotten, Sayian Jimmy, Jairo Vera, Bayriton, Maniako The Boss, Uzbell X Thunechikidd, Jhon Jairo, Jhaking, Edu Music, Benji Gramitos, Andrehbred, Yishark, El Palabreo, Nick Boy, Basty Corvalan, y los productores encargados son: Alta Calidad Films, Nysixmusic, El Goldo de la Conec.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SON GOTTEN (@songotten.oficial)

Estamos acostumbrados a ver triunfar a Josepe en cada canción que lanza, así que tenemos expectativas altas en el “Makinon 2”. Esperamos que sea un éxito en reproducciones como lo son “Morena Cachetona” la cual fue un hit en todas las plataformas recolectando más de 40 millones de views y fue escuchada en toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

El tema de “Makinon 2” será lanzado en el canal de Youtube de SonGoten el 3 de agosto del 2022

El cantante vive su sueño y se dedica día a día a la música, el éxito que tiene en este momento se está haciendo notar, nosotros estamos pendiente de sus redes sociales @josepeeldemente para ser los primeros en ver lo nuevo que trae y los artistas con los que colabora.

La canción “En la nota” de Josepe el Demente, Nayian Jimmy recolectó más de 6 millones de visualizaciones en los últimos meses.

Josepe el Demente es un éxito en todas las plataformas digitales, en instagram @Josepeeldemente comparte sus proyectos más recientes y en Spotify, YouTube y Apple Music sus lanzamientos más nuevo.

La canción favorita del momento es “Pa matar las ganas” con su gran amigo Sayian Jimmy y Jairo Vera, la cual expresa el sentimiento de melancolía al no tener a una chica, aunque sabemos que Josepe tiene muchas canciones pegadas en este momento.